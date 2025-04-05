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Гронинген - ПСВ Эйндховен 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 20:00
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
05 Апреля 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Гронинген
ПСВ Эйндховен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - ПСВ Эйндховен, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
5 Германия зщ Марко Ренте
4 Швеция зщ Яльмар Экдаль
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
2 Нидерланды зщ Wouter Prins
7 Кюрасао зщ Леандро Бакуна
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
14 Нидерланды пз Jorg Schreuders
10 Италия пз Лучано Валенте
16 Нидерланды пз Дэйв Квакман
26 Нидерланды нп Thom van Bergen
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
8 США зщ Серджино Дест
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
18 Франция зщ Оливье Боскальи
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
20 Нидерланды пз Гус Тиль
23 Нидерланды пз Йоей Верман
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
5 Хорватия пз Иван Перишич
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
10 Нидерланды нп Ноа Ланг
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур ПСВ Эйндховен5 : 0Гронинген
11.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур ПСВ Эйндховен6 : 0Гронинген
23.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Гронинген4 : 2ПСВ Эйндховен
16.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Гронинген0 : 1ПСВ Эйндховен
28.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур ПСВ Эйндховен5 : 2Гронинген
24.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур ПСВ Эйндховен1 : 0Гронинген
13.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Гронинген1 : 3ПСВ Эйндховен
08.03.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Гронинген0 : 1ПСВ Эйндховен
25.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Гронинген
26.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1Гронинген
02.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 4 : 1Гронинген
29.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур 1 : 1Гронинген
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур Гронинген1 : 0
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Гронинген1 : 1
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 3Гронинген
30.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур ПСВ Эйндховен0 : 2
15.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур 0 : 3ПСВ Эйндховен
12.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 2 : 2ПСВ Эйндховен
08.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСВ Эйндховен1 : 7
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2767
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2758
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2753
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт2752
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2746
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2746
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2744
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2732
9 Фортуна2732
10 Хераклес2731
11 Херенвен2731
12 НЕК Неймеген2730
13 НАК Бреда2730
14 ПЕК Зволле2729
15 Спарта2728
16
Стыковая зона
Виллем II2724
17
Зона вылета
Валвейк2718
18
Зона вылета
Алмере Сити2718

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