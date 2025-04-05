Гронинген - ПСВ Эйндховен 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 20:00
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
05 Апреля 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - ПСВ Эйндховен, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гронинген
Гронинген
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|1
|вр
|Этьен Вассен
|5
|зщ
|Марко Ренте
|4
|зщ
|Яльмар Экдаль
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|2
|зщ
|Wouter Prins
|7
|зщ
|Леандро Бакуна
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|10
|пз
|Лучано Валенте
|16
|пз
|Дэйв Квакман
|26
|нп
|Thom van Bergen
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|8
|зщ
|Серджино Дест
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|20
|пз
|Гус Тиль
|23
|пз
|Йоей Верман
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|5
|пз
|Иван Перишич
|9
|нп
|Люк де Йонг
|10
|нп
|Ноа Ланг
Главные тренеры
|Дик Люккин
|Петер Бош
История личных встреч
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|5 : 0
|11.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|6 : 0
|23.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|4 : 2
|16.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 1
|28.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|5 : 2
|24.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 0
|13.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 3
|08.03.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 1
|25.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|3 : 1
|26.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 1
|02.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|4 : 1
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 3
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|0 : 2
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|0 : 3
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 2
|08.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 1
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 7
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|27
|58
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|27
|53
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|27
|52
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|27
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|27
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|27
|44
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|27
|32
|9
|Фортуна
|27
|32
|10
|Хераклес
|27
|31
|11
|Херенвен
|27
|31
|12
|НЕК Неймеген
|27
|30
|13
|НАК Бреда
|27
|30
|14
|ПЕК Зволле
|27
|29
|15
|Спарта
|27
|28
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|27
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|27
|18
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|27
|18