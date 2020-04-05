Витебск - Нафтан 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 15:00
05 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Нафтан, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витебск
Витебск
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
|19.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|0 : 4
|24.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|2 : 0
|12.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 0
|14.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 0
|22.10.2016
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|09.06.2016
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 2
|16.08.2015
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|3 : 0
|26.04.2015
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 3
|29.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 0
|02.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|01.12.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 2
|13.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 2
|30.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|08.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Макслайн
|2
|4
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|2
|4
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|2
|4
|4
|Нафтан
|2
|4
|5
|Гомель
|2
|4
|6
|Динамо Мн
|2
|4
|7
|Слуцк
|3
|4
|8
|Неман
|2
|3
|9
|Минск
|2
|3
|10
|БАТЭ
|2
|3
|11
|Торпедо-БелАЗ
|3
|3
|12
|Динамо-Брест
|2
|2
|13
|Арсенал
|2
|2
| 14
Стыковая зона
|Витебск
|2
|0
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|2
|0