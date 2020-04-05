23:57 ()
Онлайн трансляции
Пятница 04 апреля
Суббота 05 апреля
Свернуть список

Витебск - Нафтан 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 15:00
05 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 3-й тур
Витебск
Нафтан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Нафтан, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витебск
Витебск
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Нафтан0 : 4Витебск
24.05.2024 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Витебск2 : 0Нафтан
12.08.2017 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Витебск2 : 0Нафтан
14.04.2017 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Нафтан0 : 0Витебск
22.10.2016 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Витебск2 : 0Нафтан
09.06.2016 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Нафтан1 : 2Витебск
16.08.2015 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Нафтан3 : 0Витебск
26.04.2015 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Витебск1 : 3Нафтан
29.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур 2 : 1Витебск
15.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Витебск0 : 1
09.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч 0 : 0Витебск
02.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Витебск2 : 0
01.12.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур 1 : 0Витебск
30.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Нафтан2 : 2
13.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур 1 : 2Нафтан
30.11.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур 0 : 1Нафтан
24.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Нафтан0 : 0
08.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 1 : 0Нафтан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн24
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь24
3
Квалификация Лиги конференций
Ислочь24
4 Нафтан24
5 Гомель24
6 Динамо Мн24
7 Слуцк34
8 Неман23
9 Минск23
10 БАТЭ23
11 Торпедо-БелАЗ33
12 Динамо-Брест22
13 Арсенал22
14
Стыковая зона
Витебск20
15
Зона вылета
Сморгонь20
16
Зона вылета
Молодечно20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close