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Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 14:00
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
06 Апреля 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 30-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Лас-Пальмас
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Реал Сосьедад, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
13ХорватияврДинко Хоркаш
28ИспаниязщХуанма Эрсог
15ШотландиязщСкотт Маккенна
3ИспаниязщМика Мармоль
18ИспанияпзРосада Вити
5ИспанияпзХавьер Муньос
21ИспанияпзСтефан Байчетич
8ИспанияпзХосе Кампанья
10ИспанияпзАльберто Молейро
16ШотландиянпОливер Макбарни
37ПортугалиянпФабиу Силва
1ИспанияврАлекс Ремиро
18МализщАмари Траоре
5ИспаниязщИгор Субельдия
6ИспаниязщАриц Элустондо
12ИспаниязщХавьер Лопес
17ИспаниязщСерхио Гомес
4ИспанияпзМартин Субименди
28ИспанияпзПабло Марин
16ИспанияпзХон Андер Оласагасти
14ЯпониянпТакефуса Кубо
9ИсландиянпОрри Оускарссон
Главные тренеры
ИспанияДиего Пенас Мартинес
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
15.12.2024Испания — Примера17-й турРеал Сосьедад0 : 0Лас-Пальмас
04.05.2024Испания - Примера34-й турРеал Сосьедад2 : 0Лас-Пальмас
25.08.2023Испания - Примера3-й турЛас-Пальмас0 : 0Реал Сосьедад
14.04.2018Испания - Примера32-й турЛас-Пальмас0 : 1Реал Сосьедад
26.11.2017Испания - Примера13-й турРеал Сосьедад2 : 2Лас-Пальмас
24.02.2017Испания - Примера24-й турЛас-Пальмас0 : 1Реал Сосьедад
21.09.2016Испания - Примера5-й турРеал Сосьедад4 : 1Лас-Пальмас
19.03.2016Испания - Примера30-й турРеал Сосьедад0 : 1Лас-Пальмас
16.12.2015Кубок Испании1/16 финала. 2-й матчРеал Сосьедад1 : 1Лас-Пальмас
04.12.2015Кубок Испании1/16 финала. 1-й матчЛас-Пальмас2 : 1Реал Сосьедад
31.03.2025Испания — Примера29-й тур1 : 1Лас-Пальмас
14.03.2025Испания — Примера28-й турЛас-Пальмас2 : 2
09.03.2025Испания — Примера27-й тур1 : 0Лас-Пальмас
28.02.2025Испания — Примера26-й тур1 : 1Лас-Пальмас
22.02.2025Испания — Примера25-й турЛас-Пальмас0 : 2
01.04.2025Кубок Испании1/2 финала. 2-й матч4 : 4 ДВРеал Сосьедад
29.03.2025Испания — Примера29-й турРеал Сосьедад2 : 1
16.03.2025Испания — Примера28-й тур2 : 2Реал Сосьедад
13.03.2025Лига Европы1/8 финала. 2-й матч4 : 1Реал Сосьедад
09.03.2025Испания — Примера27-й турРеал Сосьедад0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2966
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3063
3
Лига чемпионов
Атлетико М2957
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2953
5
Лига Европы
Бетис2947
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2847
7 Сельта2940
8 Райо Вальекано3040
9 Мальорка2940
10 Реал Сосьедад2938
11 Севилья2936
12 Хетафе2936
13 Валенсия3034
14 Жирона3034
15 Осасуна2934
16 Эспаньол2932
17 Алавес3030
18
Зона вылета
Леганес2927
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2926
20
Зона вылета
Вальядолид2916

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