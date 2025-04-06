Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 14:00
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
06 Апреля 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 30-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Реал Сосьедад, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|13
|вр
|Динко Хоркаш
|28
|зщ
|Хуанма Эрсог
|15
|зщ
|Скотт Маккенна
|3
|зщ
|Мика Мармоль
|18
|пз
|Росада Вити
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|21
|пз
|Стефан Байчетич
|8
|пз
|Хосе Кампанья
|10
|пз
|Альберто Молейро
|16
|нп
|Оливер Макбарни
|37
|нп
|Фабиу Силва
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|12
|зщ
|Хавьер Лопес
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|28
|пз
|Пабло Марин
|16
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|9
|нп
|Орри Оускарссон
Главные тренеры
|Диего Пенас Мартинес
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 0
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 0
|25.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
|14.04.2018
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 1
|26.11.2017
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 2
|24.02.2017
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 1
|21.09.2016
|Испания - Примера
|5-й тур
|4 : 1
|19.03.2016
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|16.12.2015
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1
|04.12.2015
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 1
|31.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 1
|14.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 2
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 0
|28.02.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 2
|01.04.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 4 ДВ
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 2
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 1
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|66
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|29
|57
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|29
|53
| 5
Лига Европы
|Бетис
|29
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|28
|47
|7
|Сельта
|29
|40
|8
|Райо Вальекано
|30
|40
|9
|Мальорка
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|38
|11
|Севилья
|29
|36
|12
|Хетафе
|29
|36
|13
|Валенсия
|30
|34
|14
|Жирона
|30
|34
|15
|Осасуна
|29
|34
|16
|Эспаньол
|29
|32
|17
|Алавес
|30
|30
| 18
Зона вылета
|Леганес
|29
|27
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|29
|26
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|29
|16