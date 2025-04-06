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Вильярреал - Атлетик Б 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 21:00
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
06 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 30-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Вильярреал
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Атлетик Б, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Атлетик Б
Бильбао
1БразилияврЛуис Жуниор
8АргентиназщХуан Фойт
5ФранциязщВилли Камбвал
2Кабо-ВердезщЛоган Кошта
23ИспаниязщСерхи Кардона
9КанадазщТейджон Бьюкенен
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
10ИспанияпзДани Парехо
16ИспанияпзАлекс Баэна
22ИспаниянпАйосе Перес
15ФранциянпТьерно Барри
1ИспанияврУнай Симон
2ИспаниязщАндони Горосабель
3ИспаниязщДани Вивиан
5ИспаниязщЕрай Альварес
17ИспаниязщЮри Берчиче
24ИспанияпзБеньят Прадос
23ИспанияпзМикель Хаурехисар
20ИспанияпзУнаи Гомес
9ГананпИньяки Уильямс
10ИспаниянпНико Уильямс
7ИспаниянпАлекс Беренгер
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
08.12.2024Испания — Примера16-й турАтлетик Б2 : 0Вильярреал
14.04.2024Испания - Примера31-й турАтлетик Б1 : 1Вильярреал
05.11.2023Испания - Примера12-й турВильярреал2 : 3Атлетик Б
13.05.2023Испания - Примера34-й турВильярреал5 : 1Атлетик Б
30.10.2022Испания - Примера12-й турАтлетик Б1 : 0Вильярреал
09.04.2022Испания - Примера31-й турВильярреал1 : 1Атлетик Б
23.10.2021Испания - Примера10-й турАтлетик Б2 : 1Вильярреал
21.02.2021Испания - Примера24-й турАтлетик Б1 : 1Вильярреал
23.12.2020Испания - Примера15-й турВильярреал1 : 1Атлетик Б
01.03.2020Испания - Примера26-й турАтлетик Б1 : 0Вильярреал
30.03.2025Испания — Примера29-й тур1 : 2Вильярреал
15.03.2025Испания — Примера28-й турВильярреал1 : 2
08.03.2025Испания — Примера27-й тур1 : 0Вильярреал
22.02.2025Испания — Примера25-й тур0 : 1Вильярреал
15.02.2025Испания — Примера24-й турВильярреал1 : 1
30.03.2025Испания — Примера29-й турАтлетик Б0 : 0
16.03.2025Испания — Примера28-й тур0 : 1Атлетик Б
13.03.2025Лига Европы1/8 финала. 2-й матчАтлетик Б3 : 1
09.03.2025Испания — Примера27-й турАтлетик Б1 : 1
06.03.2025Лига Европы1/8 финала. 1-й матч2 : 1Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2966
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3063
3
Лига чемпионов
Атлетико М2957
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2953
5
Лига Европы
Бетис2947
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2847
7 Сельта2940
8 Райо Вальекано3040
9 Мальорка2940
10 Реал Сосьедад2938
11 Севилья2936
12 Хетафе2936
13 Валенсия3034
14 Жирона3034
15 Осасуна2934
16 Эспаньол2932
17 Алавес3030
18
Зона вылета
Леганес2927
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2926
20
Зона вылета
Вальядолид2916

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