Вильярреал - Атлетик Б 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 21:00
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
06 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 30-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Атлетик Б, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Луис Жуниор
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|5
|зщ
|Вилли Камбвал
|2
|зщ
|Логан Кошта
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|9
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|22
|нп
|Айосе Перес
|15
|нп
|Тьерно Барри
|1
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|24
|пз
|Беньят Прадос
|23
|пз
|Микель Хаурехисар
|20
|пз
|Унаи Гомес
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|10
|нп
|Нико Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 3
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|5 : 1
|30.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|09.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|23.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 1
|21.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 1
|23.12.2020
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|01.03.2020
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 2
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|0 : 0
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|0 : 1
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|66
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|29
|57
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|29
|53
| 5
Лига Европы
|Бетис
|29
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|28
|47
|7
|Сельта
|29
|40
|8
|Райо Вальекано
|30
|40
|9
|Мальорка
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|38
|11
|Севилья
|29
|36
|12
|Хетафе
|29
|36
|13
|Валенсия
|30
|34
|14
|Жирона
|30
|34
|15
|Осасуна
|29
|34
|16
|Эспаньол
|29
|32
|17
|Алавес
|30
|30
| 18
Зона вылета
|Леганес
|29
|27
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|29
|26
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|29
|16