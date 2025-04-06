Торино - Верона 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 15:00
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
06 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 31-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Верона, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Верона
Верона
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|34
|зщ
|Кристиано Бираги
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|10
|пз
|Никола Влашич
|11
|нп
|Элиф Элмас
|18
|нп
|Че Адамс
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|42
|зщ
|Диего Коппола
|6
|зщ
|Николас Валентини
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|27
|зщ
|Павел Давидович
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|24
|пз
|Антуан Бернед
|35
|нп
|Даниэль Москера
|9
|нп
|Амин Сарр
Главные тренеры
|Паоло Ваноли
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|20.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 3
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 2
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|0 : 1
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 1
|14.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|19.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|09.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|22.07.2020
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|31.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 2
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|31.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|0 : 0
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|03.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|30
|67
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|30
|64
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|30
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|30
|56
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|30
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|30
|52
|7
|Лацио
|30
|52
|8
|Фиорентина
|30
|51
|9
|Милан
|30
|47
|10
|Удинезе
|31
|40
|11
|Торино
|30
|39
|12
|Дженоа
|31
|38
|13
|Комо
|31
|33
|14
|Верона
|30
|30
|15
|Кальяри
|30
|29
|16
|Парма
|30
|26
|17
|Лечче
|30
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|30
|23
| 19
Зона вылета
|Венеция
|30
|20
| 20
Зона вылета
|Монца
|31
|15