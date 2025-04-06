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Торино - Верона 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 15:00
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
06 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 31-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Италия);
Торино
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Верона, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Верона
Верона
32СербияврВаня Милинкович-Савич
4ПольшазщСебастьян Валюкевич
13ЧилизщГильермо Марипан
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
34ИталиязщКристиано Бираги
20АвстриязщВалентино Лацаро
28ИталияпзСамуэле Риччи
22ИталияпзЧезаре Казадей
10ХорватияпзНикола Влашич
11Северная МакедониянпЭлиф Элмас
18ШотландиянпЧе Адамс
1ИталияврЛоренцо Монтипо
87ИталиязщДаниэле Гиларди
42ИталиязщДиего Коппола
6АргентиназщНиколас Валентини
38БельгиязщДжексон Тчатчуа
27ПольшазщПавел Давидович
12ХорватиязщДомагой Брадарич
33СловакияпзОндрей Дуда
24ФранцияпзАнтуан Бернед
35КолумбиянпДаниэль Москера
9ШвециянпАмин Сарр
Главные тренеры
ИталияПаоло Ваноли
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
20.09.2024Италия — Серия А5-й турВерона2 : 3Торино
12.05.2024Италия - Серия А36-й турВерона1 : 2Торино
02.10.2023Италия - Серия А7-й турТорино0 : 0Верона
14.05.2023Италия - Серия АСерия А. 35-й турВерона0 : 1Торино
04.01.2023Италия - Серия АСерия А. 16-й турТорино1 : 1Верона
14.05.2022Италия - Серия А37-й турВерона0 : 1Торино
19.12.2021Италия - Серия А18-й турТорино1 : 0Верона
09.05.2021Италия - Серия А35-й турВерона1 : 1Торино
06.01.2021Италия - Серия А16-й турТорино1 : 1Верона
22.07.2020Италия - Серия А35-й турТорино1 : 1Верона
31.03.2025Италия — Серия А30-й тур1 : 1Торино
15.03.2025Италия — Серия А29-й турТорино1 : 0
08.03.2025Италия — Серия А28-й тур2 : 2Торино
02.03.2025Италия — Серия А27-й тур0 : 2Торино
22.02.2025Италия — Серия А26-й турТорино2 : 1
31.03.2025Италия — Серия А30-й турВерона0 : 0
15.03.2025Италия — Серия А29-й тур0 : 1Верона
09.03.2025Италия — Серия А28-й турВерона1 : 2
03.03.2025Италия — Серия А27-й тур2 : 0Верона
23.02.2025Италия — Серия А26-й турВерона1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3067
2
Лига чемпионов
Наполи3064
3
Лига чемпионов
Аталанта3058
4
Лига чемпионов
Болонья3056
5
Лига Европы
Ювентус3055
6
Квалификация Лиги конференций
Рома3052
7 Лацио3052
8 Фиорентина3051
9 Милан3047
10 Удинезе3140
11 Торино3039
12 Дженоа3138
13 Комо3133
14 Верона3030
15 Кальяри3029
16 Парма3026
17 Лечче3025
18
Зона вылета
Эмполи3023
19
Зона вылета
Венеция3020
20
Зона вылета
Монца3115

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