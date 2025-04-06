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Санкт-Паули - Боруссия М 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 15:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
06 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Санкт-Паули
Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Боруссия М, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
22 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
4 Австрия зщ Давид Немет
5 Германия зщ Хауке Валь
8 Швеция зщ Эрик Смит
2 Греция зщ Манолис Салиакас
7 Австралия пз Джексон Ирвайн
24 Австралия пз Коннор Меткалф
23 Германия пз Филипп Трой
26 Германия пз Элиас Саад
10 Люксембург нп Данел Синани
13 Германия нп Ноа Вайсхаупт
42 Люксембург вр Тьяго Перейра
29 США зщ Джозеф Скалли
3 Япония зщ Коу Итакура
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
26 Германия зщ Лукас Ульрих
27 Германия пз Рокко Райц
8 Германия пз Юлиан Вайгль
9 Франция пз Франк Онора
14 Франция пз Алассан Плеа
25 Германия нп Робин Хак
11 Германия нп Тим Кляйндинст
Главные тренеры
Германия Александер Блессин
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
24.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур Боруссия М2 : 0Санкт-Паули
10.08.2015 Кубок Германии 1-й раунд Санкт-Паули1 : 4Боруссия М
12.02.2011 Германия - Бундеслига 22-й тур Санкт-Паули3 : 1Боруссия М
22.09.2010 Германия - Бундеслига 5-й тур Боруссия М1 : 2Санкт-Паули
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур 3 : 2Санкт-Паули
14.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур Санкт-Паули1 : 0
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 1 : 1Санкт-Паули
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Санкт-Паули0 : 2
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур 2 : 0Санкт-Паули
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур Боруссия М1 : 0
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур 2 : 4Боруссия М
07.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Боруссия М1 : 3
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур 0 : 3Боруссия М
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур Боруссия М0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2868
2
Лига чемпионов
Байер2862
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2748
4
Лига чемпионов
Майнц2846
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2845
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия М2743
7 Фрайбург2842
8 Боруссия Д2841
9 Штутгарт2840
10 Аугсбург2839
11 Вольфсбург2738
12 Вердер2736
13 Унион2730
14 Хоффенхайм2827
15 Санкт-Паули2725
16
Стыковая зона
Хайденхайм2822
17
Зона вылета
Бохум2820
18
Зона вылета
Хольштайн2818

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