Санкт-Паули - Боруссия М 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 15:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
06 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Боруссия М, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|22
|вр
|Никола Василь
|4
|зщ
|Давид Немет
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|24
|пз
|Коннор Меткалф
|23
|пз
|Филипп Трой
|26
|пз
|Элиас Саад
|10
|нп
|Данел Синани
|13
|нп
|Ноа Вайсхаупт
|42
|вр
|Тьяго Перейра
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Коу Итакура
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|27
|пз
|Рокко Райц
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|9
|пз
|Франк Онора
|14
|пз
|Алассан Плеа
|25
|нп
|Робин Хак
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|24.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|10.08.2015
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 4
|12.02.2011
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|22.09.2010
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 2
|14.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 4
|07.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 3
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|68
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|28
|62
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|27
|48
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|28
|46
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|28
|45
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия М
|27
|43
|7
|Фрайбург
|28
|42
|8
|Боруссия Д
|28
|41
|9
|Штутгарт
|28
|40
|10
|Аугсбург
|28
|39
|11
|Вольфсбург
|27
|38
|12
|Вердер
|27
|36
|13
|Унион
|27
|30
|14
|Хоффенхайм
|28
|27
|15
|Санкт-Паули
|27
|25
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|28
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|28
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|28
|18