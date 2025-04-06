Торпедо М - Ротор 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 16:00
06 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Ротор, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
|Олег Георгиевич Кононов
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|22.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 1
|16.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|1 : 0
|03.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|1 : 1
|31.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|0 : 2
|20.04.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|1 : 0
|22.09.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|1 : 2
|29.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|0 : 0
|01.10.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|0 : 0
|11.07.2004
|Россия - Премьер-Лига - 2004
|16-й тур
|0 : 1
|23.05.2004
|Россия - Премьер-Лига - 2004
|13-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 1
|22.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
|15.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|01.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 0
|30.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 1
|23.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|2 : 2
|10.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|03.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|26
|56
| 2
Повышение
|Торпедо М
|26
|51
| 3
Стыковая зона
|Сочи
|26
|47
| 4
Стыковая зона
|Урал
|27
|46
|5
|Черноморец
|26
|44
|6
|СКА-Хабаровск
|26
|41
|7
|Енисей
|26
|37
|8
|Арсенал Т
|26
|33
|9
|Нефтехимик
|27
|33
|10
|Ротор
|26
|33
|11
|Родина
|26
|32
|12
|Шинник
|27
|32
|13
|КАМАЗ
|27
|31
|14
|Чайка
|27
|30
|15
|Уфа
|27
|23
| 16
Зона вылета
|Алания
|27
|23
| 17
Зона вылета
|Сокол
|26
|22
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|27
|20