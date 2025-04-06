22:46 ()
Онлайн трансляции
Суббота 05 апреля
Воскресенье 06 апреля
Свернуть список

Торпедо М - Ротор 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 16:00
06 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 27-й тур
Торпедо М
Ротор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Ротор, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
РоссияОлег Георгиевич Кононов
РоссияДенис Константинович Бояринцев
История личных встреч
22.07.2024Россия — Мелбет Первая лига2-й турРотор1 : 1Торпедо М
16.04.2022ФНЛ - Первый дивизион33-й турТорпедо М1 : 0Ротор
03.10.2021ФНЛ - Первый дивизион15-й турРотор1 : 1Торпедо М
31.08.2019ФНЛ - Первый дивизион11-й турРотор0 : 2Торпедо М
20.04.2014ФНЛ - Первый дивизион33-й турТорпедо М1 : 0Ротор
22.09.2013ФНЛ - Первый дивизион15-й турРотор1 : 2Торпедо М
29.04.2013ФНЛ - Первый дивизион30-й турРотор0 : 0Торпедо М
01.10.2012ФНЛ - Первый дивизион14-й турТорпедо М0 : 0Ротор
11.07.2004Россия - Премьер-Лига - 200416-й турРотор0 : 1Торпедо М
23.05.2004Россия - Премьер-Лига - 200413-й турТорпедо М1 : 0Ротор
30.03.2025Россия — Мелбет Первая лига26-й тур0 : 1Торпедо М
22.03.2025Россия — Мелбет Первая лига25-й турТорпедо М0 : 0
15.03.2025Россия — Мелбет Первая лига24-й тур0 : 1Торпедо М
09.03.2025Россия — Мелбет Первая лига23-й турТорпедо М0 : 0
01.03.2025Россия — Мелбет Первая лига22-й тур2 : 0Торпедо М
30.03.2025Россия — Мелбет Первая лига26-й турРотор0 : 1
23.03.2025Россия — Мелбет Первая лига25-й тур1 : 0Ротор
16.03.2025Россия — Мелбет Первая лига24-й турРотор2 : 2
10.03.2025Россия — Мелбет Первая лига23-й тур0 : 0Ротор
03.03.2025Россия — Мелбет Первая лига22-й турРотор0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2656
2
Повышение
Торпедо М2651
3
Стыковая зона
Сочи2647
4
Стыковая зона
Урал2746
5 Черноморец2644
6 СКА-Хабаровск2641
7 Енисей2637
8 Арсенал Т2633
9 Нефтехимик2733
10 Ротор2633
11 Родина2632
12 Шинник2732
13 КАМАЗ2731
14 Чайка2730
15 Уфа2723
16
Зона вылета
Алания2723
17
Зона вылета
Сокол2622
18
Зона вылета
Тюмень2720

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close