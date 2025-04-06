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Арсенал Т - Сокол 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 14:00
06 Апреля 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 27-й тур
Арсенал Т
Сокол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Сокол, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Сокол
Саратов
Главные тренеры
РоссияАлександр Александрович Сторожук
РоссияАлексей Борисович Стукалов
История личных встреч
02.11.2024Россия — Мелбет Первая лига17-й турСокол1 : 0Арсенал Т
13.11.2023Россия - Мелбет Первая лига18-й турСокол0 : 3Арсенал Т
08.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й турАрсенал Т3 : 0Сокол
11.04.2016ФНЛ - Первый дивизион31-й турАрсенал Т0 : 0Сокол
28.09.2015ФНЛ - Первый дивизион13-й турСокол1 : 1Арсенал Т
01.09.2013Кубок России1/32 финалаСокол0 : 0 3 : 1Арсенал Т
17.10.2012Второй дивизион - Центр17-й турАрсенал Т2 : 0Сокол
26.07.2012Второй дивизион - Центр3-й турСокол1 : 1Арсенал Т
30.03.2025Россия — Мелбет Первая лига26-й турАрсенал Т0 : 1
24.03.2025Россия — Мелбет Первая лига25-й тур0 : 0Арсенал Т
17.03.2025Россия — Мелбет Первая лига24-й турАрсенал Т0 : 0
07.03.2025Россия — Мелбет Первая лига23-й тур0 : 0Арсенал Т
01.03.2025Россия — Мелбет Первая лига22-й тур2 : 1Арсенал Т
30.03.2025Россия — Мелбет Первая лига26-й турСокол0 : 0
22.03.2025Россия — Мелбет Первая лига25-й тур2 : 1Сокол
16.03.2025Россия — Мелбет Первая лига24-й тур2 : 2Сокол
09.03.2025Россия — Мелбет Первая лига23-й турСокол1 : 3
03.03.2025Россия — Мелбет Первая лига22-й тур0 : 0Сокол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2656
2
Повышение
Торпедо М2651
3
Стыковая зона
Сочи2647
4
Стыковая зона
Урал2746
5 Черноморец2644
6 СКА-Хабаровск2641
7 Енисей2637
8 Арсенал Т2633
9 Нефтехимик2733
10 Ротор2633
11 Родина2632
12 Шинник2732
13 КАМАЗ2731
14 Чайка2730
15 Уфа2723
16
Зона вылета
Алания2723
17
Зона вылета
Сокол2622
18
Зона вылета
Тюмень2720

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