Арсенал Т - Сокол 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 14:00
06 Апреля 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Сокол, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Т
Тула
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
|02.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|13.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|0 : 3
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|3 : 0
|11.04.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|0 : 0
|28.09.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|1 : 1
|01.09.2013
|Кубок России
|1/32 финала
|0 : 0 3 : 1
|17.10.2012
|Второй дивизион - Центр
|17-й тур
|2 : 0
|26.07.2012
|Второй дивизион - Центр
|3-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 1
|24.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
|17.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 0
|07.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|01.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 1
|30.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 0
|22.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|2 : 2
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 3
|03.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|26
|56
| 2
Повышение
|Торпедо М
|26
|51
| 3
Стыковая зона
|Сочи
|26
|47
| 4
Стыковая зона
|Урал
|27
|46
|5
|Черноморец
|26
|44
|6
|СКА-Хабаровск
|26
|41
|7
|Енисей
|26
|37
|8
|Арсенал Т
|26
|33
|9
|Нефтехимик
|27
|33
|10
|Ротор
|26
|33
|11
|Родина
|26
|32
|12
|Шинник
|27
|32
|13
|КАМАЗ
|27
|31
|14
|Чайка
|27
|30
|15
|Уфа
|27
|23
| 16
Зона вылета
|Алания
|27
|23
| 17
Зона вылета
|Сокол
|26
|22
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|27
|20