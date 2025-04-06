22:47 ()
Онлайн трансляции
Суббота 05 апреля
Воскресенье 06 апреля
Свернуть список

Порту - Бенфика 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 21:30
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
06 Апреля 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 28-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Порту
Бенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Бенфика, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Бенфика
Лиссабон
99 Португалия вр Диогу Кошта
24 Аргентина зщ Патрисио Перес
5 Испания зщ Иван Маркано
23 Португалия зщ Жоау Мариу
74 Португалия зщ Франсишку Моура
11 Бразилия зщ Пепе
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
10 Португалия пз Фабиу Виейра
22 Аргентина пз Алан Варела
86 Португалия пз Родригу Мора
9 Испания нп Самуэль Агехова
1 Украина вр Анатолий Трубин
26 Швеция зщ Самуэль Даль
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
3 Испания зщ Альваро Фернандес
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
10 Турция пз Оркун Кёкчю
11 Аргентина нп Анхель Ди Мария
17 Турция нп Керем Актюркоглу
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Аргентина Мартин Ансельми
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Бенфика4 : 1Порту
03.03.2024 Португалия — Примейра 24-й тур Порту5 : 0Бенфика
29.09.2023 Португалия — Примейра 7-й тур Бенфика1 : 0Порту
09.08.2023 Суперкубок Португалии 2023 Финал Бенфика2 : 0Порту
07.04.2023 Португалия - Примейра 27-й тур Бенфика1 : 2Порту
21.10.2022 Португалия - Примейра 10-й тур Порту0 : 1Бенфика
07.05.2022 Португалия - Примейра 33-й тур Бенфика0 : 1Порту
31.12.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Порту3 : 1Бенфика
23.12.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Порту3 : 0Бенфика
06.05.2021 Португалия - Примейра 31-й тур Бенфика1 : 1Порту
30.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур 1 : 2Порту
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Порту2 : 0
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 1 : 0Порту
01.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 0 : 2Порту
24.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Порту1 : 1
02.04.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Бенфика3 : 2
28.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 0 : 3Бенфика
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур 2 : 3Бенфика
11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 3 : 1Бенфика
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Бенфика3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2765
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2765
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2756
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2756
5 Санта-Клара2746
6 Витория Гимарайнш2742
7 Каза Пия2739
8 Эшторил2839
9 Фамаликан2737
10 Морейренсе2732
11 Риу Аве2729
12 Арока2729
13 Насьонал2729
14 Жил Висенте2726
15 Эштрела2723
16
Стыковая зона
АВС2823
17
Зона вылета
Фаренсе2717
18
Зона вылета
Боавишта2715

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close