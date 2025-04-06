Порту - Бенфика 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 21:30
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
06 Апреля 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 28-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Бенфика, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Бенфика
Лиссабон
|99
|вр
|Диогу Кошта
|24
|зщ
|Патрисио Перес
|5
|зщ
|Иван Маркано
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|11
|зщ
|Пепе
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|10
|пз
|Фабиу Виейра
|22
|пз
|Алан Варела
|86
|пз
|Родригу Мора
|9
|нп
|Самуэль Агехова
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
|17
|нп
|Керем Актюркоглу
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Мартин Ансельми
|Бруну Лаже
История личных встреч
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 1
|03.03.2024
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|5 : 0
|29.09.2023
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|09.08.2023
|Суперкубок Португалии 2023
|Финал
|2 : 0
|07.04.2023
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|21.10.2022
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|07.05.2022
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|31.12.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|3 : 1
|23.12.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|3 : 0
|06.05.2021
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 0
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 2
|24.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|02.04.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|3 : 2
|28.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 3
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 3
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|27
|65
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|27
|65
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|27
|56
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|27
|56
|5
|Санта-Клара
|27
|46
|6
|Витория Гимарайнш
|27
|42
|7
|Каза Пия
|27
|39
|8
|Эшторил
|28
|39
|9
|Фамаликан
|27
|37
|10
|Морейренсе
|27
|32
|11
|Риу Аве
|27
|29
|12
|Арока
|27
|29
|13
|Насьонал
|27
|29
|14
|Жил Висенте
|27
|26
|15
|Эштрела
|27
|23
| 16
Стыковая зона
|АВС
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|27
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|27
|15