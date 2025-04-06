Ислочь - Минск 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 12:00
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
06 Апреля 2025 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Минск, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ислочь
Минский район
Минск
Минск
История личных встреч
|20.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 2
|21.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|3 : 0
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 1
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|10.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 5
|01.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|20.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|27.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 1
|06.04.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 0
|06.03.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 1
|28.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|0 : 1
|14.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|2 : 2
|09.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 0 2 : 4
|05.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|01.12.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|29.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 1
|13.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 2
|01.12.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|4 : 0
|23.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|0 : 1
|09.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Макслайн
|3
|7
| 2
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|3
|6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|2
|4
|4
|Ислочь
|2
|4
|5
|Гомель
|2
|4
|6
|Слуцк
|3
|4
|7
|Динамо Мн
|2
|4
|8
|Нафтан
|3
|4
|9
|Минск
|2
|3
|10
|Неман
|2
|3
|11
|Торпедо-БелАЗ
|3
|3
|12
|Витебск
|3
|3
|13
|Арсенал
|2
|2
| 14
Стыковая зона
|Динамо-Брест
|3
|2
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|3
|0