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Ислочь - Минск 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 12:00
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
06 Апреля 2025 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 3-й тур
Ислочь
Минск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Минск, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Минск
Минск
История личных встреч
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Минск3 : 2Ислочь
21.05.2024 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Ислочь3 : 0Минск
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Минск2 : 1Ислочь
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Ислочь0 : 0Минск
10.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Минск1 : 5Ислочь
01.05.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Ислочь2 : 0Минск
20.11.2021 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Минск1 : 0Ислочь
27.06.2021 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Ислочь1 : 1Минск
06.04.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Ислочь0 : 0Минск
06.03.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Минск1 : 1Ислочь
28.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур 0 : 1Ислочь
14.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Ислочь2 : 2
09.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Ислочь0 : 0 2 : 4
05.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч 0 : 0Ислочь
01.12.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур Ислочь1 : 0
29.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Минск2 : 1
13.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Минск1 : 2
01.12.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур 4 : 0Минск
23.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Минск0 : 1
09.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 0 : 0Минск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн37
2
Квалификация Лиги конференций
БАТЭ36
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь24
4 Ислочь24
5 Гомель24
6 Слуцк34
7 Динамо Мн24
8 Нафтан34
9 Минск23
10 Неман23
11 Торпедо-БелАЗ33
12 Витебск33
13 Арсенал22
14
Стыковая зона
Динамо-Брест32
15
Зона вылета
Сморгонь20
16
Зона вылета
Молодечно30

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