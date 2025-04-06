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Арсенал - Сморгонь 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 14:00
06 Апреля 2025 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 3-й тур
Арсенал
Сморгонь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Сморгонь, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Дзержинск
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
03.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Сморгонь1 : 0Арсенал
16.06.2024 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Арсенал2 : 0Сморгонь
22.06.2021 Кубок Беларуси 1/16 финала Арсенал2 : 1Сморгонь
21.11.2020 Беларусь - Первая лига 26-й тур Арсенал1 : 0Сморгонь
18.07.2020 Беларусь - Первая лига 13-й тур Сморгонь1 : 1Арсенал
29.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур 2 : 2Арсенал
16.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Арсенал1 : 1
30.11.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур Арсенал1 : 0
24.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур 0 : 0Арсенал
09.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Арсенал0 : 0
29.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур 2 : 0Сморгонь
16.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур 1 : 0Сморгонь
02.12.2024 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Сморгонь1 : 0
28.11.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур 7 : 4Сморгонь
23.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Сморгонь0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн37
2
Квалификация Лиги конференций
БАТЭ36
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь24
4 Ислочь24
5 Гомель24
6 Слуцк34
7 Динамо Мн24
8 Нафтан34
9 Минск23
10 Неман23
11 Торпедо-БелАЗ33
12 Витебск33
13 Арсенал22
14
Стыковая зона
Динамо-Брест32
15
Зона вылета
Сморгонь20
16
Зона вылета
Молодечно30

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