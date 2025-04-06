Арсенал - Сморгонь 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 14:00
06 Апреля 2025 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Сморгонь, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Дзержинск
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
|03.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|16.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|2 : 0
|22.06.2021
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 1
|21.11.2020
|Беларусь - Первая лига
|26-й тур
|1 : 0
|18.07.2020
|Беларусь - Первая лига
|13-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 2
|16.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 0
|29.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 0
|16.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|02.12.2024
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|28.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|7 : 4
|23.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Макслайн
|3
|7
| 2
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|3
|6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|2
|4
|4
|Ислочь
|2
|4
|5
|Гомель
|2
|4
|6
|Слуцк
|3
|4
|7
|Динамо Мн
|2
|4
|8
|Нафтан
|3
|4
|9
|Минск
|2
|3
|10
|Неман
|2
|3
|11
|Торпедо-БелАЗ
|3
|3
|12
|Витебск
|3
|3
|13
|Арсенал
|2
|2
| 14
Стыковая зона
|Динамо-Брест
|3
|2
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|3
|0