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Гомель - Славия-Мозырь 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 16:00
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
06 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 3-й тур
Гомель
Славия-Мозырь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Славия-Мозырь, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
24.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Гомель0 : 0Славия-Мозырь
28.06.2024 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Славия-Мозырь0 : 0Гомель
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Славия-Мозырь0 : 0Гомель
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Гомель3 : 2Славия-Мозырь
13.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Славия-Мозырь0 : 1Гомель
03.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Гомель0 : 2Славия-Мозырь
02.10.2021 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Гомель3 : 0Славия-Мозырь
21.05.2021 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Славия-Мозырь2 : 4Гомель
04.11.2019 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Славия-Мозырь3 : 2Гомель
23.06.2019 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Гомель2 : 2Славия-Мозырь
30.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур 0 : 1Гомель
15.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Гомель1 : 1
30.11.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур 1 : 0Гомель
24.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Гомель0 : 0Славия-Мозырь
10.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 1 : 2Гомель
28.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Славия-Мозырь4 : 1
14.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур 2 : 2Славия-Мозырь
01.12.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур Славия-Мозырь0 : 2
24.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Гомель0 : 0Славия-Мозырь
08.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Славия-Мозырь1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн37
2
Квалификация Лиги конференций
БАТЭ36
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь24
4 Ислочь24
5 Гомель24
6 Слуцк34
7 Динамо Мн24
8 Нафтан34
9 Минск23
10 Неман23
11 Торпедо-БелАЗ33
12 Витебск33
13 Арсенал22
14
Стыковая зона
Динамо-Брест32
15
Зона вылета
Сморгонь20
16
Зона вылета
Молодечно30

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