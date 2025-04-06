Гомель - Славия-Мозырь 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 16:00
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
06 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Славия-Мозырь, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гомель
Гомель
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
|24.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|28.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|0 : 0
|25.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|02.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|3 : 2
|13.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|03.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 2
|02.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|3 : 0
|21.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 4
|04.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|3 : 2
|23.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 2
|30.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|0 : 1
|15.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|10.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|1 : 2
|28.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|4 : 1
|14.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|0 : 2
|24.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|08.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Макслайн
|3
|7
| 2
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|3
|6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|2
|4
|4
|Ислочь
|2
|4
|5
|Гомель
|2
|4
|6
|Слуцк
|3
|4
|7
|Динамо Мн
|2
|4
|8
|Нафтан
|3
|4
|9
|Минск
|2
|3
|10
|Неман
|2
|3
|11
|Торпедо-БелАЗ
|3
|3
|12
|Витебск
|3
|3
|13
|Арсенал
|2
|2
| 14
Стыковая зона
|Динамо-Брест
|3
|2
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|3
|0