22:48 ()
Онлайн трансляции
Суббота 05 апреля
Воскресенье 06 апреля
Свернуть список

Магдебург - Кайзерслаутерн 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 13:30
Стадион: MDCC-Арена (Магдебург, Германия), вместимость: 30000
06 Апреля 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 28-й тур
Магдебург
Кайзерслаутерн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Кайзерслаутерн, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Кайзерслаутерн2 : 2Магдебург
04.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Кайзерслаутерн4 : 1Магдебург
02.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Магдебург4 : 1Кайзерслаутерн
03.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Магдебург2 : 0Кайзерслаутерн
28.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Кайзерслаутерн4 : 4Магдебург
29.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур 0 : 0Магдебург
14.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур Магдебург0 : 3
08.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 1 : 1Магдебург
02.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Магдебург4 : 1
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 3 : 1Магдебург
29.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур Кайзерслаутерн3 : 1
15.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур 5 : 3Кайзерслаутерн
07.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур Кайзерслаутерн1 : 1
01.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Кайзерслаутерн3 : 0
21.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 3 : 0Кайзерслаутерн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2852
2
Повышение
Кёльн2750
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн2746
4 Падерборн 072845
5 Фортуна2844
6 Магдебург2743
7 Ганновер-962843
8 Эльверсберг2741
9 Нюрнберг2841
10 Карлсруэ2840
11 Дармштадт 982834
12 Шальке-042734
13 Гройтер Фюрт2834
14 Герта2732
15 Пройссен Мюнстер2827
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2827
17
Зона вылета
Ульм 18462723
18
Зона вылета
Ян2719

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close