Эльверсберг - Ян 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 13:30
Стадион: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия), вместимость: 11150
06 Апреля 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Ян, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Ян
Регенсбург
История личных встреч
|02.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|28.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|15.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 1
|07.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|4 : 0
|22.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|0 : 0
|30.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|01.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|3 : 0
|22.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|28
|52
| 2
Повышение
|Кёльн
|27
|50
| 3
Плей-офф за повышение
|Кайзерслаутерн
|27
|46
|4
|Падерборн 07
|28
|45
|5
|Фортуна
|28
|44
|6
|Магдебург
|27
|43
|7
|Ганновер-96
|28
|43
|8
|Эльверсберг
|27
|41
|9
|Нюрнберг
|28
|41
|10
|Карлсруэ
|28
|40
|11
|Дармштадт 98
|28
|34
|12
|Шальке-04
|27
|34
|13
|Гройтер Фюрт
|28
|34
|14
|Герта
|27
|32
|15
|Пройссен Мюнстер
|28
|27
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|28
|27
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Ян
|27
|19