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Эльверсберг - Ян 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 13:30
Стадион: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия), вместимость: 11150
06 Апреля 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 28-й тур
Эльверсберг
Ян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Ян, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Ян
Регенсбург
История личных встреч
02.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Ян1 : 0Эльверсберг
28.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур 0 : 0Эльверсберг
15.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур Эльверсберг0 : 1
07.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 1 : 1Эльверсберг
02.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Эльверсберг4 : 0
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 0 : 0Эльверсберг
30.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур Ян2 : 1
15.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур 1 : 0Ян
09.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур Ян0 : 0
01.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур 3 : 0Ян
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 2 : 0Ян
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2852
2
Повышение
Кёльн2750
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн2746
4 Падерборн 072845
5 Фортуна2844
6 Магдебург2743
7 Ганновер-962843
8 Эльверсберг2741
9 Нюрнберг2841
10 Карлсруэ2840
11 Дармштадт 982834
12 Шальке-042734
13 Гройтер Фюрт2834
14 Герта2732
15 Пройссен Мюнстер2827
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2827
17
Зона вылета
Ульм 18462723
18
Зона вылета
Ян2719

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