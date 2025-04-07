Лестер Сити - Ньюкасл Юнайтед 07 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 07-04-2025 21:00
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
07 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 07 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|3
|зщ
|Ваут Фас
|4
|зщ
|Конор Коуди
|33
|зщ
|Люк Томас
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|6
|пз
|Онинье Ндиди
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|20
|нп
|Патсон Дака
|9
|нп
|Джейми Варди
|22
|вр
|Ник Поуп
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|11
|нп
|Харви Барнс
|14
|нп
|Александер Исак
Главные тренеры
|Руд ван Нистелрой
|Эдди Хау
История личных встреч
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 0
|22.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 0
|10.01.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|17.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 1
|12.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 0
|07.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 4
|03.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 3
|29.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|5 : 0
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 3
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|27.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|21.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 4
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Англия — Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|10.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|31
|73
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|62
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|31
|57
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|31
|53
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|30
|51
|6
|Астон Вилла
|31
|51
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|50
|8
|Фулхэм
|31
|48
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|47
|10
|Борнмут
|31
|45
|11
|Кристал Пэлас
|30
|43
|12
|Брентфорд
|31
|42
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|37
|14
|Манчестер Юнайтед
|30
|37
|15
|Эвертон
|31
|35
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|35
|17
|Вулверхэмптон
|31
|32
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|31
|20
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|30
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|31
|10