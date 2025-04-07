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Лестер Сити - Ньюкасл Юнайтед 07 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-04-2025 21:00
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
07 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Лестер Сити
Ньюкасл Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 07 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
30 Дания вр Мадс Хермансен
3 Бельгия зщ Ваут Фас
4 Англия зщ Конор Коуди
33 Англия зщ Люк Томас
2 Англия зщ Джеймс Джастин
16 Дания зщ Виктор Кристиансен
6 Нигерия пз Онинье Ндиди
24 Франция пз Бубакари Сумаре
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
20 Замбия нп Патсон Дака
9 Англия нп Джейми Варди
22 Англия вр Ник Поуп
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
21 Англия зщ Тино Ливраменто
2 Англия зщ Киран Триппьер
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
11 Англия нп Харви Барнс
14 Швеция нп Александер Исак
Главные тренеры
Нидерланды Руд ван Нистелрой
Англия Эдди Хау
История личных встреч
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0Лестер Сити
22.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Лестер Сити
10.01.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ньюкасл Юнайтед2 : 0Лестер Сити
26.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Лестер Сити0 : 3Ньюкасл Юнайтед
17.04.2022 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Лестер Сити
12.12.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Лестер Сити4 : 0Ньюкасл Юнайтед
07.05.2021 Англия - Премьер-лига 35-й тур Лестер Сити2 : 4Ньюкасл Юнайтед
03.01.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Лестер Сити
01.01.2020 Англия - Премьер-лига 21-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 3Лестер Сити
29.09.2019 Англия - Премьер-лига 7-й тур Лестер Сити5 : 0Ньюкасл Юнайтед
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 2 : 0Лестер Сити
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Лестер Сити0 : 3
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Лестер Сити
27.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 2 : 0Лестер Сити
21.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Лестер Сити0 : 4
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1
16.03.2025 Англия — Кубок лиги Финал 1 : 2Ньюкасл Юнайтед
10.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 0 : 1Ньюкасл Юнайтед
02.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 2 ДВ
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 2 : 0Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3173
2
Лига чемпионов
Арсенал3162
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3157
4
Лига чемпионов
Челси3153
5
Лига Европы
Манчестер Сити3051
6 Астон Вилла3151
7 Ньюкасл Юнайтед2950
8 Фулхэм3148
9 Брайтон энд Хоув Альбион3147
10 Борнмут3145
11 Кристал Пэлас3043
12 Брентфорд3142
13 Тоттенхэм Хотспур3137
14 Манчестер Юнайтед3037
15 Эвертон3135
16 Вест Хэм Юнайтед3135
17 Вулверхэмптон3132
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3120
19
Зона вылета
Лестер Сити3017
20
Зона вылета
Саутгемптон3110

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