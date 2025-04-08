Дерби Каунти - Бёрнли 08 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-04-2025 20:45
Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
08 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 41-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Бёрнли, которое состоится 08 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 41-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Бёрнли
Бёрнли
История личных встреч
|10.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|0 : 0
|25.01.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|4 : 1
|21.09.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 0
|05.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|40-й тур
|1 : 0
|02.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|39-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|38-й тур
|2 : 3
|11.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|37-й тур
|2 : 0
|08.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|36-й тур
|2 : 1
|05.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|40-й тур
|1 : 2
|29.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|39-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|38-й тур
|0 : 2
|11.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|37-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|36-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Бёрнли
|40
|84
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|40
|83
| 3
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|40
|82
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|40
|75
| 5
Плей-офф
|Мидлсбро
|40
|60
| 6
Плей-офф
|Бристоль Сити
|40
|60
|7
|Ковентри Сити
|40
|59
|8
|Вест Бромвич Альбион
|40
|57
|9
|Миллуолл
|40
|54
|10
|Уотфорд
|40
|53
|11
|Норвич Сити
|40
|52
|12
|Блэкберн Роверс
|40
|52
|13
|Шеффилд Уэнсдей
|40
|52
|14
|Престон Норт Энд
|40
|48
|15
|Суонси Сити
|40
|48
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|40
|46
|17
|Портсмут
|40
|45
|18
|Оксфорд Юнайтед
|40
|45
|19
|Халл Сити
|40
|44
|20
|Сток Сити
|40
|43
|21
|Дерби Каунти
|40
|41
| 22
Зона вылета
|Кардифф Сити
|40
|41
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|40
|39
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|40
|37