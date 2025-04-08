23:28 ()
Свернуть список

Дерби Каунти - Бёрнли 08 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-04-2025 20:45
Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
08 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 41-й тур
Дерби Каунти
Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Бёрнли, которое состоится 08 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 41-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Бёрнли
Бёрнли
История личных встреч
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й турБёрнли0 : 0Дерби Каунти
25.01.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турБёрнли4 : 1Дерби Каунти
21.09.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турДерби Каунти0 : 0Бёрнли
05.04.2025Англия — Чемпионшип40-й тур1 : 0Дерби Каунти
02.04.2025Англия — Чемпионшип39-й турДерби Каунти2 : 0
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур2 : 3Дерби Каунти
11.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турДерби Каунти2 : 0
08.03.2025Англия — Чемпионшип36-й турДерби Каунти2 : 1
05.04.2025Англия — Чемпионшип40-й тур1 : 2Бёрнли
29.03.2025Англия — Чемпионшип39-й турБёрнли1 : 0
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур0 : 2Бёрнли
11.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турБёрнли1 : 1
08.03.2025Англия — Чемпионшип36-й турБёрнли4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли4084
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед4083
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед4082
4
Плей-офф
Сандерленд4075
5
Плей-офф
Мидлсбро4060
6
Плей-офф
Бристоль Сити4060
7 Ковентри Сити4059
8 Вест Бромвич Альбион4057
9 Миллуолл4054
10 Уотфорд4053
11 Норвич Сити4052
12 Блэкберн Роверс4052
13 Шеффилд Уэнсдей4052
14 Престон Норт Энд4048
15 Суонси Сити4048
16 Куинз Парк Рейнджерс4046
17 Портсмут4045
18 Оксфорд Юнайтед4045
19 Халл Сити4044
20 Сток Сити4043
21 Дерби Каунти4041
22
Зона вылета
Кардифф Сити4041
23
Зона вылета
Лутон Таун4039
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4037

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close