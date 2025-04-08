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Престон Норт Энд - Кардифф Сити 08 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-04-2025 20:45
Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
08 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 41-й тур
Престон Норт Энд
Кардифф Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Кардифф Сити, которое состоится 08 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 41-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Кардифф Сити0 : 2Престон Норт Энд
10.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Кардифф Сити0 : 2Престон Норт Энд
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Престон Норт Энд1 : 2Кардифф Сити
11.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Престон Норт Энд2 : 0Кардифф Сити
27.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Кардифф Сити0 : 0Престон Норт Энд
12.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Кардифф Сити0 : 0Престон Норт Энд
09.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала Кардифф Сити2 : 1 ДВПрестон Норт Энд
20.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Престон Норт Энд1 : 2Кардифф Сити
20.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Кардифф Сити4 : 0Престон Норт Энд
18.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Престон Норт Энд0 : 1Кардифф Сити
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Престон Норт Энд1 : 1
02.04.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 2 : 0Престон Норт Энд
30.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала Престон Норт Энд0 : 3
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Престон Норт Энд2 : 1
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 1 : 1Престон Норт Энд
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур 0 : 0Кардифф Сити
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Кардифф Сити1 : 1
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 1 : 2Кардифф Сити
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Кардифф Сити1 : 2
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 2 : 1Кардифф Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли4084
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед4083
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед4082
4
Плей-офф
Сандерленд4075
5
Плей-офф
Мидлсбро4060
6
Плей-офф
Бристоль Сити4060
7 Ковентри Сити4059
8 Вест Бромвич Альбион4057
9 Миллуолл4054
10 Уотфорд4053
11 Норвич Сити4052
12 Блэкберн Роверс4052
13 Шеффилд Уэнсдей4052
14 Престон Норт Энд4048
15 Суонси Сити4048
16 Куинз Парк Рейнджерс4046
17 Портсмут4045
18 Оксфорд Юнайтед4045
19 Халл Сити4044
20 Сток Сити4043
21 Дерби Каунти4041
22
Зона вылета
Кардифф Сити4041
23
Зона вылета
Лутон Таун4039
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4037

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