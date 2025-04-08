23:28 ()
Свернуть список

Блэкберн Роверс - Шеффилд Уэнсдей 08 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-04-2025 20:45
Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
08 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 41-й тур
Блэкберн Роверс
Шеффилд Уэнсдей

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 08 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 41-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 1Блэкберн Роверс
21.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Блэкберн Роверс1 : 3Шеффилд Уэнсдей
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Шеффилд Уэнсдей3 : 1Блэкберн Роверс
20.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 0Блэкберн Роверс
26.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Шеффилд Уэнсдей
18.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 5Блэкберн Роверс
02.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Шеффилд Уэнсдей
16.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Шеффилд Уэнсдей4 : 2Блэкберн Роверс
01.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Блэкберн Роверс4 : 2Шеффилд Уэнсдей
14.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 1Блэкберн Роверс
04.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Блэкберн Роверс0 : 2
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 1 : 0Блэкберн Роверс
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Блэкберн Роверс1 : 2
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 1 : 0Блэкберн Роверс
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 2 : 1Блэкберн Роверс
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 1
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 1 : 1Шеффилд Уэнсдей
16.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 1
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 2 : 3Шеффилд Уэнсдей
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 0 : 3Шеффилд Уэнсдей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли4084
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед4083
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед4082
4
Плей-офф
Сандерленд4075
5
Плей-офф
Мидлсбро4060
6
Плей-офф
Бристоль Сити4060
7 Ковентри Сити4059
8 Вест Бромвич Альбион4057
9 Миллуолл4054
10 Уотфорд4053
11 Норвич Сити4052
12 Блэкберн Роверс4052
13 Шеффилд Уэнсдей4052
14 Престон Норт Энд4048
15 Суонси Сити4048
16 Куинз Парк Рейнджерс4046
17 Портсмут4045
18 Оксфорд Юнайтед4045
19 Халл Сити4044
20 Сток Сити4043
21 Дерби Каунти4041
22
Зона вылета
Кардифф Сити4041
23
Зона вылета
Лутон Таун4039
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4037

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close