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Уотфорд - Халл Сити 08 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-04-2025 20:45
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
08 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 41-й тур
Уотфорд
Халл Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Халл Сити, которое состоится 08 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 41-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
ГерманияТим Вальтер
ИспанияРубен Селльес
ИспанияРубен Селльес
История личных встреч
11.12.2024Англия — Чемпионшип20-й турХалл Сити1 : 1Уотфорд
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турУотфорд0 : 0Халл Сити
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турХалл Сити1 : 2Уотфорд
22.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турХалл Сити1 : 0Уотфорд
11.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турУотфорд0 : 0Халл Сити
22.04.2017Англия - Премьер-лига34-й турХалл Сити2 : 0Уотфорд
29.10.2016Англия - Премьер-лига10-й турУотфорд1 : 0Халл Сити
05.04.2025Англия — Чемпионшип40-й тур2 : 1Уотфорд
29.03.2025Англия — Чемпионшип39-й турУотфорд0 : 0
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур1 : 0Уотфорд
12.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турУотфорд1 : 0
08.03.2025Англия — Чемпионшип36-й турУотфорд1 : 2
05.04.2025Англия — Чемпионшип40-й тур0 : 1Халл Сити
29.03.2025Англия — Чемпионшип39-й турХалл Сити0 : 1
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур1 : 1Халл Сити
12.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турХалл Сити2 : 1
08.03.2025Англия — Чемпионшип36-й тур1 : 1Халл Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли4084
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед4083
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед4082
4
Плей-офф
Сандерленд4075
5
Плей-офф
Мидлсбро4060
6
Плей-офф
Бристоль Сити4060
7 Ковентри Сити4059
8 Вест Бромвич Альбион4057
9 Миллуолл4054
10 Уотфорд4053
11 Норвич Сити4052
12 Блэкберн Роверс4052
13 Шеффилд Уэнсдей4052
14 Престон Норт Энд4048
15 Суонси Сити4048
16 Куинз Парк Рейнджерс4046
17 Портсмут4045
18 Оксфорд Юнайтед4045
19 Халл Сити4044
20 Сток Сити4043
21 Дерби Каунти4041
22
Зона вылета
Кардифф Сити4041
23
Зона вылета
Лутон Таун4039
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4037

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