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Сток Сити - Лутон Таун 08 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-04-2025 20:45
Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
08 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 41-й тур
Сток Сити
Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Лутон Таун, которое состоится 08 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 41-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Лутон Таун
Лутон
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
АнглияМарк Робинс
История личных встреч
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й турЛутон Таун2 : 1Сток Сити
04.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турЛутон Таун1 : 0Сток Сити
08.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турСток Сити2 : 0Лутон Таун
23.02.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турСток Сити1 : 2Лутон Таун
06.11.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турЛутон Таун0 : 1Сток Сити
20.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турСток Сити3 : 0Лутон Таун
17.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турЛутон Таун0 : 2Сток Сити
29.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турЛутон Таун1 : 1Сток Сити
10.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турСток Сити3 : 0Лутон Таун
25.08.2015Англия - Кубок лиги2-й раундЛутон Таун1 : 1 7 : 8Сток Сити
05.04.2025Англия — Чемпионшип40-й тур1 : 1Сток Сити
29.03.2025Англия — Чемпионшип39-й турСток Сити3 : 1
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур1 : 0Сток Сити
12.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турСток Сити1 : 0
08.03.2025Англия — Чемпионшип36-й тур3 : 2Сток Сити
05.04.2025Англия — Чемпионшип40-й турЛутон Таун1 : 1
29.03.2025Англия — Чемпионшип39-й тур0 : 1Лутон Таун
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й турЛутон Таун0 : 0
11.03.2025Англия — Чемпионшип37-й тур1 : 2Лутон Таун
08.03.2025Англия — Чемпионшип36-й тур4 : 0Лутон Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли4084
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед4083
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед4082
4
Плей-офф
Сандерленд4075
5
Плей-офф
Мидлсбро4060
6
Плей-офф
Бристоль Сити4060
7 Ковентри Сити4059
8 Вест Бромвич Альбион4057
9 Миллуолл4054
10 Уотфорд4053
11 Норвич Сити4052
12 Блэкберн Роверс4052
13 Шеффилд Уэнсдей4052
14 Престон Норт Энд4048
15 Суонси Сити4048
16 Куинз Парк Рейнджерс4046
17 Портсмут4045
18 Оксфорд Юнайтед4045
19 Халл Сити4044
20 Сток Сити4043
21 Дерби Каунти4041
22
Зона вылета
Кардифф Сити4041
23
Зона вылета
Лутон Таун4039
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4037

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