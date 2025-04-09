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Суонси Сити - Плимут Аргайл 09 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-04-2025 20:45
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
09 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 41-й тур
Суонси Сити
Плимут Аргайл

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Плимут Аргайл, которое состоится 09 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 41-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
Австрия Мирон Муслич
История личных встреч
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Плимут Аргайл1 : 2Суонси Сити
03.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Суонси Сити0 : 1Плимут Аргайл
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Плимут Аргайл1 : 3Суонси Сити
24.08.2021 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Суонси Сити4 : 1Плимут Аргайл
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Суонси Сити1 : 0
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 2 : 2Суонси Сити
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Суонси Сити0 : 2
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 1 : 0Суонси Сити
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Суонси Сити1 : 0
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Плимут Аргайл2 : 1
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 0 : 0Плимут Аргайл
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Плимут Аргайл2 : 3
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 1 : 2Плимут Аргайл
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Плимут Аргайл0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли4084
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед4083
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед4082
4
Плей-офф
Сандерленд4075
5
Плей-офф
Мидлсбро4060
6
Плей-офф
Бристоль Сити4060
7 Ковентри Сити4059
8 Вест Бромвич Альбион4057
9 Миллуолл4054
10 Уотфорд4053
11 Норвич Сити4052
12 Блэкберн Роверс4052
13 Шеффилд Уэнсдей4052
14 Престон Норт Энд4048
15 Суонси Сити4048
16 Куинз Парк Рейнджерс4046
17 Портсмут4045
18 Оксфорд Юнайтед4045
19 Халл Сити4044
20 Сток Сити4043
21 Дерби Каунти4041
22
Зона вылета
Кардифф Сити4041
23
Зона вылета
Лутон Таун4039
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4037

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