Рейнджерс - Атлетик 10 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 10-04-2025 21:00
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
10 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Атлетик Б, которое состоится 10 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Атлетик Б
Бильбао, Испания
|1
|вр
|Джек Батлэнд
|2
|зщ
|Джеймс Тавернье
|4
|зщ
|Робин Проппер
|27
|зщ
|Леон Балогун
|21
|зщ
|Дуджон Стерлинг
|22
|зщ
|Жефте
|43
|пз
|Николас Раскин
|8
|пз
|Коннор Баррон
|14
|нп
|Недим Байрами
|9
|нп
|Сирил Дессерс
|18
|нп
|Вацлав Черны
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|14
|зщ
|Унай Нуньес
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|32
|зщ
|Адама Бойро
|23
|пз
|Микель Хаурехисар
|24
|пз
|Беньят Прадос
|9
|пз
|Иньяки Уильямс
|20
|пз
|Унаи Гомес
|10
|пз
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Филипп Клеман
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|05.04.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 2
|29.03.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 4
|16.03.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 3
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2 3 : 2
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|06.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|0 : 0
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|0 : 0
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|0 : 1
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Ференцварош
Виктория Пльзень
|1 : 0
|3 : 0
| Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
|1 : 2
|5 : 2
| Юнион
Аякс
|0 : 2
|1 : 2 ДВ
| Фенербахче
Андерлехт
|3 : 0
|2 : 2
|Команда
|1
|2
| Порту
Рома
|1 : 1
|3 : 2
| АЗ Алкмар
Галатасарай
|4 : 1
|2 : 2
| ПАОК
ФКСБ
|1 : 2
|2 : 0
| Твенте
Будё-Глимт
|2 : 1
|5 : 2 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
|1 : 0
|3 : 1
| Фенербахче
Рейнджерс
|1 : 3
|0 : 2 3 : 2
| ФКСБ
Лион
|1 : 3
|4 : 0
| Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
|1 : 1
|4 : 1
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Олимпиакос
|3 : 0
|2 : 1
| Аякс
Айнтрахт Ф
|1 : 2
|4 : 1
| Виктория Пльзень
Лацио
|1 : 2
|1 : 1
| Рома
Атлетик Б
|2 : 1
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Лацио
|10.04
|17.04
| Лион
Манчестер Юнайтед
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| Рейнджерс
Атлетик Б
|10.04
|17.04
| Тоттенхэм Хотспур
Айнтрахт Ф
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|21.05