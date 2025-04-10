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Рейнджерс - Атлетик 10 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-04-2025 21:00
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
10 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Рейнджерс
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Атлетик Б, которое состоится 10 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1 Англия вр Джек Батлэнд
2 Англия зщ Джеймс Тавернье
4 Нидерланды зщ Робин Проппер
27 Нигерия зщ Леон Балогун
21 Англия зщ Дуджон Стерлинг
22 Бразилия зщ Жефте
43 Бельгия пз Николас Раскин
8 Шотландия пз Коннор Баррон
14 Албания нп Недим Байрами
9 Нигерия нп Сирил Дессерс
18 Чехия нп Вацлав Черны
1 Испания вр Унай Симон
18 Испания зщ Оскар де Маркос
14 Испания зщ Унай Нуньес
3 Испания зщ Дани Вивиан
32 Испания зщ Адама Бойро
23 Испания пз Микель Хаурехисар
24 Испания пз Беньят Прадос
9 Гана пз Иньяки Уильямс
20 Испания пз Унаи Гомес
10 Испания пз Нико Уильямс
12 Испания нп Горка Гурусета
Главные тренеры
Бельгия Филипп Клеман
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
05.04.2025 Шотландия — Премьер-лига 32-й тур 0 : 2
29.03.2025 Шотландия — Премьер-лига 31-й тур 3 : 4
16.03.2025 Шотландия — Премьер-лига 30-й тур 2 : 3
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Рейнджерс0 : 2 3 : 2
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 3Рейнджерс
06.04.2025 Испания — Примера 30-й тур 0 : 0Атлетик Б
30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур Атлетик Б0 : 0
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур 0 : 1Атлетик Б
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Атлетик Б3 : 1
09.03.2025 Испания — Примера 27-й тур Атлетик Б1 : 1
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ференцварош
Виктория Пльзень
1 : 0 3 : 0
Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
1 : 2 5 : 2
Юнион
Аякс
0 : 2 1 : 2 ДВ
Фенербахче
Андерлехт
3 : 0 2 : 2
Команда12
Порту
Рома
1 : 1 3 : 2
АЗ Алкмар
Галатасарай
4 : 1 2 : 2
ПАОК
ФКСБ
1 : 2 2 : 0
Твенте
Будё-Глимт
2 : 1 5 : 2 ДВ
1/8 финала
Команда12
АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0 3 : 1
Фенербахче
Рейнджерс
1 : 3 0 : 2 3 : 2
ФКСБ
Лион
1 : 3 4 : 0
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
1 : 1 4 : 1
Команда12
Будё-Глимт
Олимпиакос
3 : 0 2 : 1
Аякс
Айнтрахт Ф
1 : 2 4 : 1
Виктория Пльзень
Лацио
1 : 2 1 : 1
Рома
Атлетик Б
2 : 1 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Будё-Глимт
Лацио
10.0417.04
Лион
Манчестер Юнайтед
10.0417.04
Команда12
Рейнджерс
Атлетик Б
10.0417.04
Тоттенхэм Хотспур
Айнтрахт Ф
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
01.0508.05
Команда12
QF3
QF4
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
21.05

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