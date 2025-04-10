Целе - Фиорентина 10 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 10-04-2025 21:00
Стадион: З'дежеле (Целе, Словения), вместимость: 10084
10 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Целе - Фиорентина, которое состоится 10 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: З'дежеле (Целе, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Целе
Целе, Словения
Фиорентина
Флоренция, Италия
|41
|вр
|Рикарду Силва
|2
|зщ
|Хуанхо Ньето
|44
|зщ
|Лукаш Бейгер
|81
|зщ
|Клеман Неманич
|23
|зщ
|Жан Карничник
|19
|пз
|Марк Забуковник
|35
|пз
|Логан Делорье-Шобе
|11
|пз
|Свит Сешлар
|16
|пз
|Марио Квешич
|88
|пз
|Тамар Светлин
|47
|нп
|Армандас Кучис
|43
|вр
|Давид де Хеа
|18
|зщ
|Пабло Мари
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|65
|пз
|Фабьяно Паризи
|29
|пз
|Ясин Адли
|27
|пз
|Шер Ндур
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
Главные тренеры
|Альберт Риера
|Раффаэле Палладино
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|5 : 4 1 : 3
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 2
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 2
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 2
|05.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|3 : 0
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| ТСЦ
Ягеллония
|1 : 3
|3 : 1
| Викингур Р
Панатинаикос
|2 : 1
|2 : 0
| Мольде
Шэмрок Роверс
|0 : 1
|0 : 1 4 : 5
| Целе
АПОЭЛ
|2 : 2
|0 : 2
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Олимпия Л
|1 : 0
|0 : 0
| Омония
Пафос
|1 : 1
|2 : 1
| Гент
Бетис
|0 : 3
|0 : 1
| Копенгаген
Хайденхайм
|1 : 2
|1 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Фиорентина
|3 : 2
|3 : 1
| Бетис
Витория Гимарайнш
|2 : 2
|0 : 4
| Мольде
Легия
|3 : 2
|2 : 0 ДВ
| Копенгаген
Челси
|1 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Серкль Брюгге
|3 : 0
|2 : 0
| Целе
Лугано
|1 : 0
|5 : 4 1 : 3
| Пафос
Юргорден
|1 : 0
|3 : 0
| Борац Б-Л
Рапид В
|1 : 1
|2 : 1 ДВ
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Легия
Челси
|10.04
|17.04
| Юргорден
Рапид В
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| Целе
Фиорентина
|10.04
|17.04
| Бетис
Ягеллония
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|28.05