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Целе - Фиорентина 10 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-04-2025 21:00
Стадион: З'дежеле (Целе, Словения), вместимость: 10084
10 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Целе
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Целе - Фиорентина, которое состоится 10 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: З'дежеле (Целе, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Целе
Целе, Словения
Фиорентина
Флоренция, Италия
41 Португалия вр Рикарду Силва
2 Испания зщ Хуанхо Ньето
44 Польша зщ Лукаш Бейгер
81 Словения зщ Клеман Неманич
23 Словения зщ Жан Карничник
19 Словения пз Марк Забуковник
35 Франция пз Логан Делорье-Шобе
11 Словения пз Свит Сешлар
16 Босния и Герцеговина пз Марио Квешич
88 Словения пз Тамар Светлин
47 Литва нп Армандас Кучис
43 Испания вр Давид де Хеа
18 Испания зщ Пабло Мари
6 Италия зщ Лука Раньери
2 Бразилия зщ Додо
15 Италия зщ Пьетро Комуццо
8 Италия пз Роландо Мандрагора
65 Италия пз Фабьяно Паризи
29 Франция пз Ясин Адли
27 Италия пз Шер Ндур
10 Исландия нп Альберт Гудмундссон
20 Италия нп Мойзе Кин
Главные тренеры
Испания Альберт Риера
Италия Раффаэле Палладино
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
13.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч 5 : 4 1 : 3Целе
06.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч Целе1 : 0
20.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч 0 : 2Целе
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Целе2 : 2
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Целе3 : 2
05.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур 2 : 2Фиорентина
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Фиорентина1 : 0
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Фиорентина3 : 0
13.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Фиорентина3 : 1
09.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 2 : 1Фиорентина
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
ТСЦ
Ягеллония
1 : 3 3 : 1
Викингур Р
Панатинаикос
2 : 1 2 : 0
Мольде
Шэмрок Роверс
0 : 1 0 : 1 4 : 5
Целе
АПОЭЛ
2 : 2 0 : 2
Команда12
Борац Б-Л
Олимпия Л
1 : 0 0 : 0
Омония
Пафос
1 : 1 2 : 1
Гент
Бетис
0 : 3 0 : 1
Копенгаген
Хайденхайм
1 : 2 1 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Панатинаикос
Фиорентина
3 : 2 3 : 1
Бетис
Витория Гимарайнш
2 : 2 0 : 4
Мольде
Легия
3 : 2 2 : 0 ДВ
Копенгаген
Челси
1 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Серкль Брюгге
3 : 0 2 : 0
Целе
Лугано
1 : 0 5 : 4 1 : 3
Пафос
Юргорден
1 : 0 3 : 0
Борац Б-Л
Рапид В
1 : 1 2 : 1 ДВ
1/4 финала
Команда12
Легия
Челси
10.0417.04
Юргорден
Рапид В
10.0417.04
Команда12
Целе
Фиорентина
10.0417.04
Бетис
Ягеллония
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
01.0508.05
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
28.05

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