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Спартак М - Динамо Мх 11 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-04-2025 18:30
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
11 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 24-й тур
Спартак М
Динамо Мх

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Динамо Мх, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
22.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур Динамо Мх0 : 1Спартак М
15.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо Мх1 : 1Спартак М
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Спартак М0 : 1Динамо Мх
06.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 0 : 3Спартак М
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур 1 : 1Спартак М
30.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур 0 : 0Спартак М
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Спартак М1 : 0
16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Спартак М2 : 1
06.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Динамо Мх4 : 1
29.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур 2 : 0Динамо Мх
15.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Динамо Мх4 : 0
11.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Динамо Мх1 : 2
08.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 4 : 0Динамо Мх
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Спартак» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2352
2 Спартак М2347
3 Зенит2347
4 ЦСКА2344
5 Динамо М2342
6 Локомотив М2341
7 Ростов2333
8 Рубин2333
9 Акрон2325
10 Динамо Мх2324
11 Крылья Советов2323
12 Химки2323
13
Стыковая зона
Ахмат2320
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2319
15
Зона вылета
Факел2315
16
Зона вылета
Оренбург2314

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