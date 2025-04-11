Спартак М - Динамо Мх 11 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 11-04-2025 18:30
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
11 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Динамо Мх, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|22.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|0 : 1
|15.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|0 : 1
|06.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 3
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|06.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
|29.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 0
|11.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 2
|08.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Спартак» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|23
|52
|2
|Спартак М
|23
|47
|3
|Зенит
|23
|47
|4
|ЦСКА
|23
|44
|5
|Динамо М
|23
|42
|6
|Локомотив М
|23
|41
|7
|Ростов
|23
|33
|8
|Рубин
|23
|33
|9
|Акрон
|23
|25
|10
|Динамо Мх
|23
|24
|11
|Крылья Советов
|23
|23
|12
|Химки
|23
|23
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|23
|20
| 14
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|23
|19
| 15
Зона вылета
|Факел
|23
|15
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|23
|14