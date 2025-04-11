Удинезе - Милан 11 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 11-04-2025 20:45
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
11 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 32-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Милан, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Милан
Милан
|40
|вр
|Мадука Окойе
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|29
|зщ
|Яка Бийол
|28
|зщ
|Умар Соле
|11
|зщ
|Хассан Камара
|14
|пз
|Артюр Атта
|8
|пз
|Санди Ловрич
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|21
|нп
|Икер Браво
|16
|вр
|Мик Меньян
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|28
|зщ
|Малик Тшау
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|90
|нп
|Тэмми Абрахам
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|20.01.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 3
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|18.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|3 : 1
|13.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|4 : 2
|25.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|11.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 2
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|20-й тур
|3 : 2
|04.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|10.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|05.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|02.04.2025
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|68
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|31
|65
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|31
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|31
|57
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|31
|56
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|31
|55
|7
|Рома
|31
|53
|8
|Фиорентина
|31
|52
|9
|Милан
|31
|48
|10
|Торино
|31
|40
|11
|Удинезе
|31
|40
|12
|Дженоа
|31
|38
|13
|Комо
|31
|33
|14
|Верона
|31
|31
|15
|Кальяри
|31
|30
|16
|Парма
|31
|27
|17
|Лечче
|31
|26
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|31
|24
| 19
Зона вылета
|Венеция
|31
|21
| 20
Зона вылета
|Монца
|31
|15