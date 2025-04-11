01:32 ()
Свернуть список

Удинезе - Милан 11 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-04-2025 20:45
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
11 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 32-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Удинезе
Милан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Милан, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Милан
Милан
40 Нигерия вр Мадука Окойе
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
29 Словения зщ Яка Бийол
28 Франция зщ Умар Соле
11 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
14 Франция пз Артюр Атта
8 Словения пз Санди Ловрич
25 Швеция пз Йеспер Карлстрём
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
17 Италия нп Лоренцо Лукка
21 Испания нп Икер Браво
16 Франция вр Мик Меньян
20 Испания зщ Алехандро Хименес
46 Италия зщ Маттео Габбиа
28 Германия зщ Малик Тшау
19 Франция зщ Тео Эрнандес
38 Франция пз Уоррен Бондо
29 Франция пз Юссуф Фофана
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
11 США нп Кристиан Пулишич
10 Португалия нп Рафаэл Леау
90 Англия нп Тэмми Абрахам
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Милан1 : 0Удинезе
20.01.2024 Италия - Серия А 21-й тур Удинезе2 : 3Милан
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Милан0 : 1Удинезе
18.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 27-й тур Удинезе3 : 1Милан
13.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 1-й тур Милан4 : 2Удинезе
25.02.2022 Италия - Серия А 27-й тур Милан1 : 1Удинезе
11.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Удинезе1 : 1Милан
03.03.2021 Италия - Серия А 25-й тур Милан1 : 1Удинезе
01.11.2020 Италия - Серия А 6-й тур Удинезе1 : 2Милан
19.01.2020 Италия - Серия А 20-й тур Милан3 : 2Удинезе
04.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур 1 : 0Удинезе
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 2 : 1Удинезе
15.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Удинезе0 : 1
10.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 1 : 1Удинезе
01.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Удинезе1 : 0
05.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур Милан2 : 2
02.04.2025 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Милан1 : 1
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 2 : 1Милан
15.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Милан2 : 1
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 2 : 3Милан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3168
2
Лига чемпионов
Наполи3165
3
Лига чемпионов
Аталанта3158
4
Лига чемпионов
Болонья3157
5
Лига Европы
Ювентус3156
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио3155
7 Рома3153
8 Фиорентина3152
9 Милан3148
10 Торино3140
11 Удинезе3140
12 Дженоа3138
13 Комо3133
14 Верона3131
15 Кальяри3130
16 Парма3127
17 Лечче3126
18
Зона вылета
Эмполи3124
19
Зона вылета
Венеция3121
20
Зона вылета
Монца3115

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close