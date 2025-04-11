Жил Висенте - Витория Гимарайнш 11 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 11-04-2025 21:15
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
11 Апреля 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 29-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Витория Гимарайнш, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|39
|зщ
|Жонатан Буату-Мананга
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|57
|зщ
|Сандру Круш
|8
|пз
|Мохамед Бамба
|5
|пз
|Facundo Caseres
|22
|пз
|Серхио Бермехо
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|90
|пз
|Пабло
|77
|нп
|Хорди Мбула
|14
|вр
|Бруну Варела
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|4
|зщ
|Филипе Релвас
|13
|зщ
|Жоау Мендеш
|2
|пз
|Мага
|10
|пз
|Тьягу Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|18
|пз
|Телму Арканжу
|17
|пз
|Жоао Мендеш
|77
|пз
|Нуну Сантуш
|7
|нп
|Нелсон Оливейра
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|02.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|08.02.2024
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|3 : 1
|28.01.2024
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|2 : 1
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|17.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 1
|15.05.2022
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|5 : 0
|10.01.2022
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|3 : 2
|14.03.2021
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 4
|01.11.2020
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 2
|06.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 1
|01.04.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 3
|28.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 3
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|07.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|05.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|2 : 0
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|2 : 2
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 0
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 4
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бенфика
|28
|68
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|28
|66
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|28
|57
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|28
|56
|5
|Санта-Клара
|28
|46
|6
|Витория Гимарайнш
|28
|45
|7
|Фамаликан
|28
|40
|8
|Каза Пия
|28
|40
|9
|Эшторил
|28
|39
|10
|Морейренсе
|28
|35
|11
|Риу Аве
|28
|29
|12
|Арока
|28
|29
|13
|Насьонал
|28
|29
|14
|Жил Висенте
|28
|26
|15
|Эштрела
|28
|26
| 16
Стыковая зона
|АВС
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|28
|18
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|28
|18