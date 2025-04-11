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Жил Висенте - Витория Гимарайнш 11 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-04-2025 21:15
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
11 Апреля 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 29-й тур
Жил Висенте
Витория Гимарайнш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Витория Гимарайнш, которое состоится 11 Апреля 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
2 Португалия зщ Зе Карлуш
39 Ангола зщ Жонатан Буату-Мананга
26 Португалия зщ Рубен Фернандеш
57 Португалия зщ Сандру Круш
8 Кот-д'Ивуар пз Мохамед Бамба
5 Аргентина пз Facundo Caseres
22 Испания пз Серхио Бермехо
10 Япония пз Канья Фудзимото
90 Португалия пз Пабло
77 Испания нп Хорди Мбула
14 Португалия вр Бруну Варела
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
4 Португалия зщ Филипе Релвас
13 Португалия зщ Жоау Мендеш
2 Португалия пз Мага
10 Португалия пз Тьягу Силва
8 Португалия пз Томас Гендель
18 Кабо-Верде пз Телму Арканжу
17 Португалия пз Жоао Мендеш
77 Португалия пз Нуну Сантуш
7 Португалия нп Нелсон Оливейра
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
02.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Витория Гимарайнш4 : 0Жил Висенте
08.02.2024 Кубок Португалии 1/4 финала Витория Гимарайнш3 : 1Жил Висенте
28.01.2024 Португалия — Примейра 19-й тур Жил Висенте1 : 0Витория Гимарайнш
19.08.2023 Португалия — Примейра 2-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Жил Висенте
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Жил Висенте
17.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур Жил Висенте2 : 1Витория Гимарайнш
15.05.2022 Португалия - Примейра 34-й тур Витория Гимарайнш5 : 0Жил Висенте
10.01.2022 Португалия - Примейра 17-й тур Жил Висенте3 : 2Витория Гимарайнш
14.03.2021 Португалия - Примейра 23-й тур Витория Гимарайнш2 : 4Жил Висенте
01.11.2020 Португалия - Примейра 6-й тур Жил Висенте1 : 2Витория Гимарайнш
06.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур Жил Висенте0 : 1
01.04.2025 Португалия — Примейра 27-й тур 1 : 3Жил Висенте
28.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Жил Висенте0 : 3
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Жил Висенте0 : 1
07.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 1 : 1Жил Висенте
05.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур Витория Гимарайнш2 : 0
30.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур 2 : 2Витория Гимарайнш
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Витория Гимарайнш2 : 0
13.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Витория Гимарайнш0 : 4
09.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 1 : 2Витория Гимарайнш
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бенфика2868
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг2866
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2857
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2856
5 Санта-Клара2846
6 Витория Гимарайнш2845
7 Фамаликан2840
8 Каза Пия2840
9 Эшторил2839
10 Морейренсе2835
11 Риу Аве2829
12 Арока2829
13 Насьонал2829
14 Жил Висенте2826
15 Эштрела2826
16
Стыковая зона
АВС2823
17
Зона вылета
Фаренсе2818
18
Зона вылета
Боавишта2818

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