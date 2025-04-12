Арсенал - Брентфорд 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 18:30
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
12 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Брентфорд, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Брентфорд
Лондон
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|15
|зщ
|Якуб Кивёр
|17
|зщ
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|20
|пз
|Жоржиньо
|23
|пз
|Микель Мерино
|53
|нп
|Итан Нванери
|19
|нп
|Леандро Троссард
|30
|нп
|Рахим Стерлинг
|1
|вр
|Марк Флеккен
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|7
|нп
|Кевин Шейд
|11
|нп
|Йоан Висса
Главные тренеры
|Микель Артета
|Томас Франк
История личных встреч
|01.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|18.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|13.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|26.09.2018
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|3 : 1
|08.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 0
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|01.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 2
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|31
|73
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|62
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|31
|57
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|31
|53
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|53
|6
|Манчестер Сити
|31
|52
|7
|Астон Вилла
|31
|51
|8
|Фулхэм
|31
|48
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|47
|10
|Борнмут
|31
|45
|11
|Кристал Пэлас
|30
|43
|12
|Брентфорд
|31
|42
|13
|Манчестер Юнайтед
|31
|38
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|31
|37
|15
|Эвертон
|31
|35
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|35
|17
|Вулверхэмптон
|31
|32
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|31
|20
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|31
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|31
|10