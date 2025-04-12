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Арсенал - Брентфорд 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 18:30
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
12 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Арсенал
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Брентфорд, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Брентфорд
Лондон
22ИспанияврДавид Райя
4АнглиязщБен Уайт
2ФранциязщВильям Салиба
15ПольшазщЯкуб Кивёр
17УкраиназщАлександр Зинченко
8НорвегияпзМартин Эдегор
20Италияпз Жоржиньо
23ИспанияпзМикель Мерино
53АнглиянпИтан Нванери
19БельгиянпЛеандро Троссард
30АнглиянпРахим Стерлинг
1НидерландыврМарк Флеккен
20НорвегиязщКристоффер Аер
22ИрландиязщНейтан Коллинз
4НидерландызщСепп ван ден Берг
6ДанияпзКристиан Нёргор
18УкраинапзЕгор Ярмолюк
23АнглиянпКин Льюис-Поттер
19КамеруннпБрайан Мбемо
24ДаниянпМиккель Дамсгор
7ГерманиянпКевин Шейд
11ДР КонгонпЙоан Висса
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
ДанияТомас Франк
История личных встреч
01.01.2025Англия — Премьер-лига19-й турБрентфорд1 : 3Арсенал
09.03.2024Англия - Премьер-лига28-й турАрсенал2 : 1Брентфорд
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й турБрентфорд0 : 1Арсенал
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаБрентфорд0 : 1Арсенал
11.02.2023Англия - Премьер-лига23-й турАрсенал1 : 1Брентфорд
18.09.2022Англия - Премьер-лига8-й турБрентфорд0 : 3Арсенал
19.02.2022Англия - Премьер-лига26-й турАрсенал2 : 1Брентфорд
13.08.2021Англия - Премьер-лига1-й турБрентфорд2 : 0Арсенал
26.09.2018Англия - Кубок лиги3-й раундАрсенал3 : 1Брентфорд
08.04.2025Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчАрсенал3 : 0
05.04.2025Англия — Премьер-лига31-й тур1 : 1Арсенал
01.04.2025Англия — Премьер-лига30-й турАрсенал2 : 1
16.03.2025Англия — Премьер-лига29-й турАрсенал1 : 0
12.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчАрсенал2 : 2
06.04.2025Англия — Премьер-лига31-й турБрентфорд0 : 0
02.04.2025Англия — Премьер-лига30-й тур2 : 1Брентфорд
15.03.2025Англия — Премьер-лига29-й тур1 : 2Брентфорд
08.03.2025Англия — Премьер-лига28-й турБрентфорд0 : 1
26.02.2025Англия — Премьер-лига27-й турБрентфорд1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3173
2
Лига чемпионов
Арсенал3162
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3157
4
Лига чемпионов
Челси3153
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед3053
6 Манчестер Сити3152
7 Астон Вилла3151
8 Фулхэм3148
9 Брайтон энд Хоув Альбион3147
10 Борнмут3145
11 Кристал Пэлас3043
12 Брентфорд3142
13 Манчестер Юнайтед3138
14 Тоттенхэм Хотспур3137
15 Эвертон3135
16 Вест Хэм Юнайтед3135
17 Вулверхэмптон3132
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3120
19
Зона вылета
Лестер Сити3117
20
Зона вылета
Саутгемптон3110

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