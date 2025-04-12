Страсбург - Ницца 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 21:05
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
12 Апреля 2025 года в 22:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Ницца, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Ницца
Ницца
|1
|вр
|Джордже Петрович
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|5
|зщ
|Лубаде Силла
|32
|зщ
|Валентин Барко
|29
|пз
|Исмаэль Дукуре
|26
|пз
|Дилан Баква
|8
|пз
|Андрей Сантос
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|6
|пз
|Феликс Лемарешаль
|15
|пз
|Себастьян Нанаси
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|1
|вр
|Марцин Булка
|64
|зщ
|Мойзе Бомбито
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|92
|зщ
|Жонатан Клосс
|8
|зщ
|Пабло Паулино Росарио
|2
|зщ
|Али Абди
|6
|пз
|Хишем Будауи
|24
|пз
|Гаэтан Лаборде
|29
|нп
|Эванн Гессан
|7
|нп
|Жереми Бога
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
|Франк Эз
История личных встреч
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|14.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|26.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|05.12.2021
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|0 : 3
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|0 : 2
|29.08.2020
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
|26.10.2019
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|0 : 1
|28.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|4 : 2
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|04.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|1 : 2
|29.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|2 : 1
|14.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|74
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|28
|52
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|28
|50
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Страсбург
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Лион
|28
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|28
|47
|7
|Лилль
|28
|47
|8
|Брест
|28
|43
|9
|Ланс
|28
|42
|10
|Осер
|28
|38
|11
|Тулуза
|28
|34
|12
|Ренн
|28
|32
|13
|Нант
|28
|30
|14
|Анже
|28
|27
|15
|Гавр
|28
|27
| 16
Стыковая зона
|Реймс
|28
|26
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|28
|23
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|28
|15