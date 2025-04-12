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Страсбург - Ницца 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 21:05
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
12 Апреля 2025 года в 22:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Страсбург
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Ницца, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Ницца
Ницца
1 Сербия вр Джордже Петрович
23 Франция зщ Мамаду Сарр
5 Кот-д'Ивуар зщ Лубаде Силла
32 Аргентина зщ Валентин Барко
29 Франция пз Исмаэль Дукуре
26 Франция пз Дилан Баква
8 Бразилия пз Андрей Сантос
19 Франция пз Хабиб Диарра
6 Франция пз Феликс Лемарешаль
15 Швеция пз Себастьян Нанаси
10 Нидерланды нп Эмануэль Эмега
1 Польша вр Марцин Булка
64 Канада зщ Мойзе Бомбито
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
92 Франция зщ Жонатан Клосс
8 Нидерланды зщ Пабло Паулино Росарио
2 Тунис зщ Али Абди
6 Алжир пз Хишем Будауи
24 Франция пз Гаэтан Лаборде
29 Франция нп Эванн Гессан
7 Кот-д'Ивуар нп Жереми Бога
Главные тренеры
Англия Лиам Росеньор
Франция Франк Эз
История личных встреч
24.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Ницца2 : 1Страсбург
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур Страсбург1 : 3Ницца
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Ницца2 : 0Страсбург
13.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Страсбург2 : 0Ницца
14.08.2022 Франция - Лига 1 2-й тур Ницца1 : 1Страсбург
26.02.2022 Франция - Лига 1 26-й тур Страсбург0 : 0Ницца
05.12.2021 Франция - Лига 1 17-й тур Ницца0 : 3Страсбург
16.05.2021 Франция - Лига 1 37-й тур Ницца0 : 2Страсбург
29.08.2020 Франция - Лига 1 2-й тур Страсбург0 : 2Ницца
26.10.2019 Франция - Лига 1 11-й тур Страсбург1 : 0Ницца
06.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур 0 : 1Страсбург
28.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур Страсбург4 : 2
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур Страсбург2 : 1
09.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур 0 : 1Страсбург
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур 0 : 1Страсбург
04.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур Ницца1 : 2
29.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур 2 : 1Ницца
14.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур Ницца1 : 1
09.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Ницца0 : 2
01.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур 1 : 3Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2874
2
Лига чемпионов
Марсель2852
3
Лига чемпионов
Монако2850
4
Квалификация Лиги чемпионов
Страсбург2849
5
Лига Европы
Лион2848
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2847
7 Лилль2847
8 Брест2843
9 Ланс2842
10 Осер2838
11 Тулуза2834
12 Ренн2832
13 Нант2830
14 Анже2827
15 Гавр2827
16
Стыковая зона
Реймс2826
17
Зона вылета
Сент-Этьен2823
18
Зона вылета
Монпелье2815

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