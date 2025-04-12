Ювентус - Лечче 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 20:45
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
12 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 32-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Лечче, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Лечче
Лечче
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|22
|нп
|Тимоти Веа
|11
|нп
|Николас Гонсалес
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|9
|нп
|Душан Влахович
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|75
|пз
|Бальтазар Пьерре
|14
|пз
|Торир Йоханн Хельгасон
|7
|нп
|Тете
|9
|нп
|Никола Крстович
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Марко Джампаоло
История личных встреч
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|21.01.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 3
|26.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|2 : 1
|29.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|0 : 1
|26.06.2020
|Италия - Серия А
|28-й тур
|4 : 0
|26.10.2019
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|02.05.2012
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|08.01.2012
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|20.02.2011
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|3 : 0
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 4
|03.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|14.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|28.02.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|68
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|31
|65
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|31
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|31
|57
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|31
|56
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|31
|55
|7
|Рома
|31
|53
|8
|Фиорентина
|31
|52
|9
|Милан
|31
|48
|10
|Торино
|31
|40
|11
|Удинезе
|31
|40
|12
|Дженоа
|31
|38
|13
|Комо
|31
|33
|14
|Верона
|31
|31
|15
|Кальяри
|31
|30
|16
|Парма
|31
|27
|17
|Лечче
|31
|26
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|31
|24
| 19
Зона вылета
|Венеция
|31
|21
| 20
Зона вылета
|Монца
|31
|15