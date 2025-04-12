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Ювентус - Лечче 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 20:45
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
12 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 32-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Ювентус
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Лечче, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Лечче
Лечче
29 Италия вр Микеле Ди Грегорио
15 Франция зщ Пьер Калюлю
12 Португалия зщ Ренату Вейга
6 Англия зщ Ллойд Келли
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
5 Италия пз Мануэль Локателли
16 США пз Уэстон Маккенни
22 США нп Тимоти Веа
11 Аргентина нп Николас Гонсалес
10 Турция нп Кенан Йылдыз
9 Сербия нп Душан Влахович
30 Италия вр Владимиро Фальконе
12 Франция зщ Фредерик Жильбер
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
25 Италия зщ Антонино Галло
29 Мали пз Лассана Кулибали
75 Франция пз Бальтазар Пьерре
14 Исландия пз Торир Йоханн Хельгасон
7 Испания нп Тете
9 Черногория нп Никола Крстович
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
Главные тренеры
Хорватия Игор Тудор
Италия Марко Джампаоло
История личных встреч
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур Лечче1 : 1Ювентус
21.01.2024 Италия - Серия А 21-й тур Лечче0 : 3Ювентус
26.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Ювентус1 : 0Лечче
03.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 33-й тур Ювентус2 : 1Лечче
29.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 12-й тур Лечче0 : 1Ювентус
26.06.2020 Италия - Серия А 28-й тур Ювентус4 : 0Лечче
26.10.2019 Италия - Серия А 9-й тур Лечче1 : 1Ювентус
02.05.2012 Италия - Серия А 36-й тур Ювентус1 : 1Лечче
08.01.2012 Италия - Серия А 17-й тур Лечче0 : 1Ювентус
20.02.2011 Италия - Серия А 26-й тур Лечче2 : 0Ювентус
06.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур 1 : 1Ювентус
29.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Ювентус1 : 0
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 3 : 0Ювентус
09.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Ювентус0 : 4
03.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Ювентус2 : 0
06.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур Лечче1 : 1
29.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Лечче0 : 1
14.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 2 : 1Лечче
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Лечче2 : 3
28.02.2025 Италия — Серия А 27-й тур 1 : 0Лечче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3168
2
Лига чемпионов
Наполи3165
3
Лига чемпионов
Аталанта3158
4
Лига чемпионов
Болонья3157
5
Лига Европы
Ювентус3156
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио3155
7 Рома3153
8 Фиорентина3152
9 Милан3148
10 Торино3140
11 Удинезе3140
12 Дженоа3138
13 Комо3133
14 Верона3131
15 Кальяри3130
16 Парма3127
17 Лечче3126
18
Зона вылета
Эмполи3124
19
Зона вылета
Венеция3121
20
Зона вылета
Монца3115

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