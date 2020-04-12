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Бохум - Аугсбург 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 15:30
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
12 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Бохум
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Аугсбург, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Аугсбург
Аугсбург
1ГерманияврТимо Хорн
13ХорватиязщЯков Медич
5Бразилиязщ Бернардо
14ГерманиязщТим Эрман
15ГерманиязщФеликс Пасслак
19СловакияпзМатуш Беро
6ФранцияпзИбраима Сиссоко
17ГерманияпзТом Краус
32ГерманияпзМаксимилиан Виттек
33ГерманиянпФилипп Хофман
11ГрециянпГеоргиос Масурас
1ГерманияврФинн Дамен
5ФранциязщКрислен Матсима
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
11ГерманиязщМариус Вольф
13ГрециязщДимитрис Яннулис
17ХорватияпзКристиян Якич
19НигерияпзФрэнк Оньека
24ФинляндияпзФредрик Йенсен
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
9ФранциянпСамуэль Эссенд
Главные тренеры
ГерманияПетер Цейдлер
ГерманияДитер Хеккинг
ДанияЙесс Торуп
История личных встреч
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турАугсбург1 : 0Бохум
03.02.2024Германия - Бундеслига20-й турБохум1 : 1Аугсбург
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турАугсбург2 : 2Бохум
13.05.2023Германия - Бундеслига32-й турБохум3 : 2Аугсбург
12.11.2022Германия - Бундеслига15-й турАугсбург0 : 1Бохум
24.04.2022Германия - Бундеслига31-й турБохум0 : 2Аугсбург
04.12.2021Германия - Бундеслига14-й турАугсбург2 : 3Бохум
27.10.2021Кубок Германии2-й раундБохум2 : 2 5 : 4Аугсбург
05.04.2025Германия — Бундеслига28-й турБохум0 : 4
28.03.2025Германия — Бундеслига27-й тур3 : 1Бохум
16.03.2025Германия — Бундеслига26-й турБохум1 : 3
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й тур2 : 3Бохум
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й турБохум0 : 1
04.04.2025Германия — Бундеслига28-й турАугсбург1 : 3
29.03.2025Германия — Бундеслига27-й тур1 : 1Аугсбург
15.03.2025Германия — Бундеслига26-й турАугсбург1 : 0
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й тур0 : 1Аугсбург
02.03.2025Германия — Бундеслига24-й турАугсбург0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2868
2
Лига чемпионов
Байер2862
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2848
4
Лига чемпионов
Майнц2846
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2845
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия М2844
7 Фрайбург2842
8 Боруссия Д2841
9 Штутгарт2840
10 Вердер2839
11 Аугсбург2839
12 Вольфсбург2838
13 Унион2833
14 Хоффенхайм2827
15 Санкт-Паули2826
16
Стыковая зона
Хайденхайм2822
17
Зона вылета
Бохум2820
18
Зона вылета
Хольштайн2818

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