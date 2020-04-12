Бохум - Аугсбург 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 15:30
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
12 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Аугсбург, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Тимо Хорн
|13
|зщ
|Яков Медич
|5
|зщ
|Бернардо
|14
|зщ
|Тим Эрман
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|19
|пз
|Матуш Беро
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|17
|пз
|Том Краус
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|33
|нп
|Филипп Хофман
|11
|нп
|Георгиос Масурас
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|17
|пз
|Кристиян Якич
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|24
|пз
|Фредрик Йенсен
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|9
|нп
|Самуэль Эссенд
Главные тренеры
|Петер Цейдлер
|Дитер Хеккинг
|Йесс Торуп
История личных встреч
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|03.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|12.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|24.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 2
|04.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|27.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 2 5 : 4
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|0 : 4
|28.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 3
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|04.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 3
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|68
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|28
|62
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|28
|48
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|28
|46
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|28
|45
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия М
|28
|44
|7
|Фрайбург
|28
|42
|8
|Боруссия Д
|28
|41
|9
|Штутгарт
|28
|40
|10
|Вердер
|28
|39
|11
|Аугсбург
|28
|39
|12
|Вольфсбург
|28
|38
|13
|Унион
|28
|33
|14
|Хоффенхайм
|28
|27
|15
|Санкт-Паули
|28
|26
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|28
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|28
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|28
|18