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Кайзерслаутерн - Нюрнберг 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 20:30
Стадион: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49327
12 Апреля 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 29-й тур
Кайзерслаутерн
Нюрнберг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Нюрнберг, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Нюрнберг
Нюрнберг
История личных встреч
08.11.2024Германия — Вторая Бундеслига12-й турНюрнберг0 : 0Кайзерслаутерн
18.02.2024Германия - Вторая Бундеслига22-й турНюрнберг1 : 1Кайзерслаутерн
05.12.2023Кубок Германии1/8 финалаКайзерслаутерн2 : 0Нюрнберг
02.09.2023Германия - Вторая Бундеслига5-й турКайзерслаутерн3 : 1Нюрнберг
07.05.2023Германия - Вторая Бундеслига31-й турНюрнберг3 : 3Кайзерслаутерн
29.10.2022Германия - Вторая Бундеслига14-й турКайзерслаутерн0 : 0Нюрнберг
30.10.2019Кубок Германии2-й раундКайзерслаутерн2 : 2 6 : 5Нюрнберг
16.12.2017Германия - Вторая Бундеслига18-й турКайзерслаутерн1 : 1Нюрнберг
30.07.2017Германия - Вторая Бундеслига1-й турНюрнберг3 : 0Кайзерслаутерн
21.05.2017Германия - Вторая Бундеслига34-й турКайзерслаутерн1 : 0Нюрнберг
06.04.2025Германия — Вторая Бундеслига28-й тур2 : 0Кайзерслаутерн
29.03.2025Германия — Вторая Бундеслига27-й турКайзерслаутерн3 : 1
15.03.2025Германия — Вторая Бундеслига26-й тур5 : 3Кайзерслаутерн
07.03.2025Германия — Вторая Бундеслига25-й турКайзерслаутерн1 : 1
01.03.2025Германия — Вторая Бундеслига24-й турКайзерслаутерн3 : 0
05.04.2025Германия — Вторая Бундеслига28-й турНюрнберг0 : 3
30.03.2025Германия — Вторая Бундеслига27-й тур2 : 1Нюрнберг
16.03.2025Германия — Вторая Бундеслига26-й турНюрнберг3 : 0
09.03.2025Германия — Вторая Бундеслига25-й тур0 : 1Нюрнберг
01.03.2025Германия — Вторая Бундеслига24-й турНюрнберг1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2852
2
Повышение
Кёльн2951
3
Плей-офф за повышение
Магдебург2846
4 Кайзерслаутерн2846
5 Падерборн 072845
6 Эльверсберг2844
7 Фортуна2844
8 Ганновер-962843
9 Нюрнберг2841
10 Карлсруэ2840
11 Шальке-042837
12 Герта2835
13 Гройтер Фюрт2935
14 Дармштадт 982834
15 Пройссен Мюнстер2827
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2827
17
Зона вылета
Ульм 18462823
18
Зона вылета
Ян2819

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