Фортуна - Фейеноорд 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 16:30
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
12 Апреля 2025 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Фейеноорд, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Фейеноорд
Роттердам
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|14
|зщ
|Родриго Гут
|28
|пз
|Йосип Митрович
|11
|пз
|Makan Aiko
|12
|пз
|Иву Пинту
|35
|пз
|Митчелл Дейкс
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|33
|пз
|Эсекьель Бульяуде
|80
|нп
|Райан Фоссо-Имефак
|9
|нп
|Кай Сирхёйс
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|18
|зщ
|Гернот Траунер
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|11
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|5
|зщ
|Гейс Смал
|27
|пз
|Антони Миламбо
|7
|пз
|Якуб Модер
|14
|пз
|Игор Пайшао
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|9
|нп
|Аясэ Уэда
Главные тренеры
|Данни Бёйс
|Паскаль Боссхарт (и.о.)
|Робин ван Перси
История личных встреч
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 0
|26.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 4
|22.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 1
|01.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 3
|05.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|5 : 0
|04.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|2 : 0
|22.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 3
|22.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 1
|05.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|28-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|0 : 3
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 0
|28.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 2
|05.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|28-й тур
|0 : 1
|02.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|4 : 1
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|3 : 2
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|2 : 6
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|28
|70
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|28
|61
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|28
|56
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|28
|53
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|28
|47
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|28
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|28
|45
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|28
|34
|9
|Фортуна
|28
|33
|10
|Хераклес
|28
|32
|11
|Гронинген
|28
|32
|12
|Спарта
|28
|31
|13
|НЕК Неймеген
|28
|30
|14
|ПЕК Зволле
|28
|30
|15
|НАК Бреда
|28
|30
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|28
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|28
|19
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|28
|19