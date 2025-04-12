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Фортуна - Фейеноорд 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 16:30
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
12 Апреля 2025 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Фортуна
Фейеноорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Фейеноорд, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Фейеноорд
Роттердам
31НидерландыврМаттейс Брандерхорст
4БельгиязщШон Адевойе
14БразилиязщРодриго Гут
28ХорватияпзЙосип Митрович
11ФранцияпзMakan Aiko
12ПортугалияпзИву Пинту
35НидерландыпзМитчелл Дейкс
20ФранцияпзЭдуар Мишю
33АргентинапзЭсекьель Бульяуде
80ШвейцариянпРайан Фоссо-Имефак
9НидерландынпКай Сирхёйс
22ГерманияврТимон Велленройтер
26НидерландызщДживайро Рид
18АвстриязщГернот Траунер
33СловакиязщДавид Ганцко
11НидерландызщКвилиндсхи Хартман
5НидерландызщГейс Смал
27НидерландыпзАнтони Миламбо
7ПольшапзЯкуб Модер
14БразилияпзИгор Пайшао
23АлжирнпАнис Хадж Мусса
9ЯпониянпАясэ Уэда
Главные тренеры
НидерландыДанни Бёйс
НидерландыПаскаль Боссхарт (и.о.)
НидерландыРобин ван Перси
История личных встреч
30.11.2024Нидерланды — Эредивизия14-й турФейеноорд1 : 1Фортуна
14.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турФортуна0 : 1Фейеноорд
13.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турФейеноорд0 : 0Фортуна
26.02.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турФортуна2 : 4Фейеноорд
22.10.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турФейеноорд1 : 1Фортуна
01.05.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турФортуна1 : 3Фейеноорд
05.12.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 15-й турФейеноорд5 : 0Фортуна
04.04.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турФейеноорд2 : 0Фортуна
22.11.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турФортуна1 : 3Фейеноорд
22.02.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турФейеноорд2 : 1Фортуна
05.04.2025Нидерланды — Эредивизия28-й тур1 : 1Фортуна
29.03.2025Нидерланды — Эредивизия27-й турФортуна0 : 3
16.03.2025Нидерланды — Эредивизия26-й тур1 : 0Фортуна
08.03.2025Нидерланды — Эредивизия25-й турФортуна1 : 0
28.02.2025Нидерланды — Эредивизия24-й тур1 : 2Фортуна
05.04.2025Нидерланды — Эредивизия28-й тур0 : 1Фейеноорд
02.04.2025Нидерланды — Эредивизия25-й турФейеноорд4 : 1
30.03.2025Нидерланды — Эредивизия27-й турФейеноорд3 : 2
16.03.2025Нидерланды — Эредивизия26-й тур2 : 6Фейеноорд
11.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч2 : 1Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2870
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2861
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2856
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт2853
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2847
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2846
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2845
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2834
9 Фортуна2833
10 Хераклес2832
11 Гронинген2832
12 Спарта2831
13 НЕК Неймеген2830
14 ПЕК Зволле2830
15 НАК Бреда2830
16
Стыковая зона
Виллем II2824
17
Зона вылета
Валвейк2819
18
Зона вылета
Алмере Сити2819

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