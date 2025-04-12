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Ракув - Радомяк 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 20:15
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
12 Апреля 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 28-й тур
Ракув
Радомяк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Радомяк, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова
Радомяк
Радом
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
Польша Марек Папшун
Португалия Жоау Энрикеш
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
05.10.2024 Польша — Экстракласса 11-й тур Радомяк0 : 2Ракув
05.04.2024 Польша - Экстракласса 27-й тур Радомяк2 : 1Ракув
01.10.2023 Польша - Экстракласса 10-й тур Ракув3 : 0Радомяк
10.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Радомяк0 : 0Ракув
17.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Ракув3 : 0Радомяк
12.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Радомяк0 : 1Ракув
29.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Ракув2 : 2Радомяк
07.04.2025 Польша — Экстракласса 27-й тур 1 : 1Ракув
31.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур 0 : 2Ракув
16.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Ракув3 : 2
08.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур 0 : 3Ракув
03.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Ракув3 : 1
05.04.2025 Польша — Экстракласса 27-й тур Радомяк0 : 1
30.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур 1 : 3Радомяк
14.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Радомяк2 : 1
08.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур 1 : 2Радомяк
28.02.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Радомяк1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ракув2756
2
Квалификация Лиги конференций
Лех П2753
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2752
4 Погонь2747
5 Легия2744
6 Краковия2742
7 Гурник З2840
8 Мотор2740
9 Видзев2736
10 ГКС Катовице2736
11 Пяст2734
12 Радомяк2734
13 Корона2733
14 Заглембе Л2829
15 Пуща2726
16
Зона вылета
Сталь2724
17
Зона вылета
Лехия2724
18
Зона вылета
Шлёнск2722

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