Ракув - Радомяк 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 20:15
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
12 Апреля 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 28-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Радомяк, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ракув
Ченстохова
Радомяк
Радом
Главные тренеры
|Марек Папшун
|Марек Папшун
|Жоау Энрикеш
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|05.10.2024
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|0 : 2
|05.04.2024
|Польша - Экстракласса
|27-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Польша - Экстракласса
|10-й тур
|3 : 0
|10.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|0 : 0
|17.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|3 : 0
|12.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|0 : 1
|29.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 4-й тур
|2 : 2
|07.04.2025
|Польша — Экстракласса
|27-й тур
|1 : 1
|31.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|3 : 2
|08.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|0 : 3
|03.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|3 : 1
|05.04.2025
|Польша — Экстракласса
|27-й тур
|0 : 1
|30.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|1 : 3
|14.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|1 : 2
|28.02.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Ракув
|27
|56
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Лех П
|27
|53
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|27
|52
|4
|Погонь
|27
|47
|5
|Легия
|27
|44
|6
|Краковия
|27
|42
|7
|Гурник З
|28
|40
|8
|Мотор
|27
|40
|9
|Видзев
|27
|36
|10
|ГКС Катовице
|27
|36
|11
|Пяст
|27
|34
|12
|Радомяк
|27
|34
|13
|Корона
|27
|33
|14
|Заглембе Л
|28
|29
|15
|Пуща
|27
|26
| 16
Зона вылета
|Сталь
|27
|24
| 17
Зона вылета
|Лехия
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|27
|22