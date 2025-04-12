Црвена Звезда - Партизан 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 16:00
Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
12 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Сербия — Суперлига, Плей-офф чемпионов. 31-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Партизан, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Сербия — Суперлига, Плей-офф чемпионов. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Црвена Звезда
Белград
Партизан
Белград
История личных встреч
|22.02.2025
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 24-й тур
|3 : 3
|23.09.2024
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 9-й тур
|0 : 4
|20.04.2024
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|3 : 2
|09.03.2024
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 24-й тур
|2 : 2
|20.12.2023
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 9-й тур
|2 : 1
|26.04.2023
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|0 : 0
|03.03.2023
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 24-й тур
|1 : 0
|31.08.2022
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 9-й тур
|1 : 1
|16.04.2022
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 1-й тур
|0 : 0
|27.02.2022
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 24-й тур
|2 : 0
|06.04.2025
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 30-й тур
|3 : 1
|29.03.2025
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 29-й тур
|3 : 5
|16.03.2025
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 28-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 27-й тур
|0 : 3
|02.03.2025
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 26-й тур
|4 : 0
|06.04.2025
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 30-й тур
|0 : 2
|29.03.2025
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 29-й тур
|0 : 0
|22.03.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|16.03.2025
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 28-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 27-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
Плей-офф чемпионов
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Црвена Звезда
|0
|86
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Партизан
|0
|63
| 3
Квалификация Лиги конференций
|ОФК Белград
|0
|46
|4
|Раднички К
|0
|45
|5
|Младост Л
|0
|42
|6
|Войводина
|0
|42
|7
|ТСЦ
|0
|41
|8
|Нови Пазар
|0
|40
Плей-офф за право остаться
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Чукарички
|0
|39
|2
|ИМТ Белград
|0
|37
|3
|Напредак
|0
|35
|4
|Железничар П
|0
|35
| 5
Стыковая зона
|Спартак Суботица
|0
|34
| 6
Стыковая зона
|Раднички Н
|0
|32
| 7
Зона вылета
|Текстилац Оджаци
|0
|31
| 8
Зона вылета
|Единство Уб
|0
|16