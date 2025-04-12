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Црвена Звезда - Партизан 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 16:00
Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
12 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Сербия — Суперлига, Плей-офф чемпионов. 31-й тур
Црвена Звезда
Партизан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Партизан, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Сербия — Суперлига, Плей-офф чемпионов. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Црвена Звезда
Белград
Партизан
Белград
История личных встреч
22.02.2025 Сербия — Суперлига Суперлига. 24-й тур Црвена Звезда3 : 3Партизан
23.09.2024 Сербия — Суперлига Суперлига. 9-й тур Партизан0 : 4Црвена Звезда
20.04.2024 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 31-й тур Црвена Звезда3 : 2Партизан
09.03.2024 Сербия — Суперлига Суперлига. 24-й тур Црвена Звезда2 : 2Партизан
20.12.2023 Сербия — Суперлига Суперлига. 9-й тур Партизан2 : 1Црвена Звезда
26.04.2023 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 32-й тур Партизан0 : 0Црвена Звезда
03.03.2023 Сербия — Суперлига Суперлига. 24-й тур Црвена Звезда1 : 0Партизан
31.08.2022 Сербия — Суперлига Суперлига. 9-й тур Партизан1 : 1Црвена Звезда
16.04.2022 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 1-й тур Црвена Звезда0 : 0Партизан
27.02.2022 Сербия — Суперлига Суперлига. 24-й тур Црвена Звезда2 : 0Партизан
06.04.2025 Сербия — Суперлига Суперлига. 30-й тур Црвена Звезда3 : 1
29.03.2025 Сербия — Суперлига Суперлига. 29-й тур 3 : 5Црвена Звезда
16.03.2025 Сербия — Суперлига Суперлига. 28-й тур Црвена Звезда2 : 1
08.03.2025 Сербия — Суперлига Суперлига. 27-й тур 0 : 3Црвена Звезда
02.03.2025 Сербия — Суперлига Суперлига. 26-й тур Црвена Звезда4 : 0
06.04.2025 Сербия — Суперлига Суперлига. 30-й тур 0 : 2Партизан
29.03.2025 Сербия — Суперлига Суперлига. 29-й тур Партизан0 : 0
22.03.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Партизан1 : 2
16.03.2025 Сербия — Суперлига Суперлига. 28-й тур 0 : 1Партизан
08.03.2025 Сербия — Суперлига Суперлига. 27-й тур Партизан3 : 2
Турнирная таблица
Плей-офф чемпионов
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Црвена Звезда086
2
Квалификация Лиги конференций
Партизан063
3
Квалификация Лиги конференций
ОФК Белград046
4 Раднички К045
5 Младост Л042
6 Войводина042
7 ТСЦ041
8 Нови Пазар040
Плей-офф за право остаться
КомандаИО
1 Чукарички039
2 ИМТ Белград037
3 Напредак035
4 Железничар П035
5
Стыковая зона
Спартак Суботица034
6
Стыковая зона
Раднички Н032
7
Зона вылета
Текстилац Оджаци031
8
Зона вылета
Единство Уб016

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