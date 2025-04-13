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Сокол - Родина 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 12:00
13 Апреля 2025 года в 13:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 28-й тур
СоколРодина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Родина, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Родина
Москва
Главные тренеры
Россия Алексей Борисович Стукалов
Словения Зоран Желькович
История личных встреч
09.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Родина2 : 0Сокол
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Сокол1 : 1Родина
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Родина4 : 0Сокол
10.06.2022 ФНЛ-2 - Группа 3 Подгруппа А. 12-й тур Сокол1 : 0Родина
02.04.2022 ФНЛ-2 - Группа 3 Подгруппа А. 1-й тур Родина2 : 2Сокол
06.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур 1 : 0Сокол
30.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур Сокол0 : 0
22.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур 2 : 1Сокол
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур 2 : 2Сокол
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Сокол1 : 3
06.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур Родина3 : 1
30.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур 0 : 1Родина
22.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур 0 : 0Родина
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Родина4 : 0
08.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 0 : 0Родина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2759
2
Повышение
Торпедо М2851
3
Стыковая зона
Урал2849
4
Стыковая зона
Сочи2747
5 Черноморец2747
6 СКА-Хабаровск2741
7 Енисей2737
8 Арсенал Т2736
9 Ротор2736
10 Родина2735
11 Чайка2833
12 Нефтехимик2833
13 Шинник2832
14 КАМАЗ2731
15 Уфа2826
16
Зона вылета
Алания2823
17
Зона вылета
Тюмень2823
18
Зона вылета
Сокол2722

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