Сокол - Родина 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 12:00
13 Апреля 2025 года в 13:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Родина, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сокол
Саратов
Родина
Москва
Главные тренеры
|Алексей Борисович Стукалов
|Зоран Желькович
История личных встреч
|09.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 0
|07.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 1
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|4 : 0
|10.06.2022
|ФНЛ-2 - Группа 3
|Подгруппа А. 12-й тур
|1 : 0
|02.04.2022
|ФНЛ-2 - Группа 3
|Подгруппа А. 1-й тур
|2 : 2
|06.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|27-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 0
|22.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|2 : 2
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 3
|06.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|27-й тур
|3 : 1
|30.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 1
|22.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
|16.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|4 : 0
|08.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|27
|59
| 2
Повышение
|Торпедо М
|28
|51
| 3
Стыковая зона
|Урал
|28
|49
| 4
Стыковая зона
|Сочи
|27
|47
|5
|Черноморец
|27
|47
|6
|СКА-Хабаровск
|27
|41
|7
|Енисей
|27
|37
|8
|Арсенал Т
|27
|36
|9
|Ротор
|27
|36
|10
|Родина
|27
|35
|11
|Чайка
|28
|33
|12
|Нефтехимик
|28
|33
|13
|Шинник
|28
|32
|14
|КАМАЗ
|27
|31
|15
|Уфа
|28
|26
| 16
Зона вылета
|Алания
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|28
|23
| 18
Зона вылета
|Сокол
|27
|22