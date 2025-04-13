Алавес - Реал Мадрид 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 16:15
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
13 Апреля 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 31-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Реал Мадрид, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Хесус Овоно
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|12
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|3
|зщ
|Мануэль Санчес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|24
|пз
|Жоан Жордан
|21
|пз
|Карлес Аленья
|7
|нп
|Карлос Висенте
|15
|нп
|Карлос Мартин
|17
|нп
|Кике
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|35
|зщ
|Рауль Асенсио
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|21
|пз
|Браим Диас
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|3 : 2
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|5 : 0
|21.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 1
|19.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 0
|14.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 4
|23.01.2021
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 4
|28.11.2020
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|10.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 0
|30.11.2019
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 2
|03.02.2019
|Испания - Примера
|22-й тур
|3 : 0
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|0 : 1
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|0 : 2
|14.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 2
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|08.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 0
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 2
|01.04.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 4 ДВ
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|3 : 2
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Примеры: «Алавес» — «Реал». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|67
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|60
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|30
|54
| 5
Лига Европы
|Бетис
|30
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|29
|48
|7
|Сельта
|30
|43
|8
|Мальорка
|31
|43
|9
|Реал Сосьедад
|31
|41
|10
|Райо Вальекано
|30
|40
|11
|Хетафе
|31
|39
|12
|Валенсия
|31
|37
|13
|Севилья
|31
|36
|14
|Осасуна
|30
|35
|15
|Жирона
|30
|34
|16
|Эспаньол
|29
|32
|17
|Алавес
|30
|30
| 18
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|31
|29
| 19
Зона вылета
|Леганес
|30
|28
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|30
|16