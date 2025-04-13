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Алавес - Реал Мадрид 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 16:15
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
13 Апреля 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 31-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Алавес
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Реал Мадрид, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Реал Мадрид
Мадрид
13Экваториальная ГвинеяврХесус Овоно
14АргентиназщНауэль Тенаглия
5МароккозщАбделькадир Абкар
12УругвайзщСантьяго Моуриньо
3ИспаниязщМануэль Санчес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
24ИспанияпзЖоан Жордан
21ИспанияпзКарлес Аленья
7ИспаниянпКарлос Висенте
15ИспаниянпКарлос Мартин
17Испаниянп Кике
1БельгияврТибо Куртуа
17ИспаниязщЛукас Васкес
35ИспаниязщРауль Асенсио
20ИспаниязщФрансиско Гарсия
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
5АнглияпзДжуд Беллингем
21ИспанияпзБраим Диас
8УругвайпзФедерико Вальверде
9ФранциянпКилиан Мбаппе
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
24.09.2024Испания — Примера7-й турРеал Мадрид3 : 2Алавес
14.05.2024Испания - Примера36-й турРеал Мадрид5 : 0Алавес
21.12.2023Испания - Примера18-й турАлавес0 : 1Реал Мадрид
19.02.2022Испания - Примера25-й турРеал Мадрид3 : 0Алавес
14.08.2021Испания - Примера1-й турАлавес1 : 4Реал Мадрид
23.01.2021Испания - Примера20-й турАлавес1 : 4Реал Мадрид
28.11.2020Испания - Примера11-й турРеал Мадрид1 : 2Алавес
10.07.2020Испания - Примера35-й турРеал Мадрид2 : 0Алавес
30.11.2019Испания - Примера15-й турАлавес1 : 2Реал Мадрид
03.02.2019Испания - Примера22-й турРеал Мадрид3 : 0Алавес
05.04.2025Испания — Примера30-й тур0 : 1Алавес
29.03.2025Испания — Примера29-й турАлавес0 : 2
14.03.2025Испания — Примера28-й тур2 : 2Алавес
08.03.2025Испания — Примера27-й турАлавес1 : 0
02.03.2025Испания — Примера26-й тур1 : 1Алавес
08.04.2025Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матч3 : 0Реал Мадрид
05.04.2025Испания — Примера30-й турРеал Мадрид1 : 2
01.04.2025Кубок Испании1/2 финала. 2-й матчРеал Мадрид4 : 4 ДВ
29.03.2025Испания — Примера29-й турРеал Мадрид3 : 2
15.03.2025Испания — Примера28-й тур1 : 2Реал Мадрид
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Примеры: «Алавес» — «Реал». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3067
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3063
3
Лига чемпионов
Атлетико М3060
4
Лига чемпионов
Атлетик Б3054
5
Лига Европы
Бетис3048
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2948
7 Сельта3043
8 Мальорка3143
9 Реал Сосьедад3141
10 Райо Вальекано3040
11 Хетафе3139
12 Валенсия3137
13 Севилья3136
14 Осасуна3035
15 Жирона3034
16 Эспаньол2932
17 Алавес3030
18
Зона вылета
Лас-Пальмас3129
19
Зона вылета
Леганес3028
20
Зона вылета
Вальядолид3016

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