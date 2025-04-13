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Гавр - Ренн 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 17:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
13 Апреля 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Гавр
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Ренн, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Ренн
Ренн
1ФранцияврМатьё Горжелен
7ВенгриязщЛоик Него
97СенегалзщФоде Балло-Туре
4ФранциязщГотье Льорис
32ФранциязщТимоте Пембеле
8МароккозщЯсин Кехта
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
23ФранцияпзДжуниор Мванга
10ФранцияпзХосуэ Казимир
21ФранцияпзАнтуан Жужу
99ЕгипетнпАхмед Хассан
1ФранцияврБрис Самба
97ФранциязщЖереми Жак
5ФранциязщЛилиан Брассье
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
3ФранциязщАдриен Трюффер
24ФранцияпзАнтони Руо
38ФранцияпзДжауи Сиссе
8Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
19БельгияпзКазим Олайгбе
9ФранциянпАрно Калимуэндо
62ФранциянпМохамед Кадер Мейте
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
СенегалХабиб Бей
История личных встреч
25.10.2024Франция — Лига 19-й турРенн1 : 0Гавр
11.02.2024Франция - Лига 121-й турГавр0 : 1Ренн
27.08.2023Франция - Лига 13-й турРенн2 : 2Гавр
07.02.2009Франция - Лига 123-й турГавр1 : 0Ренн
13.09.2008Франция - Лига 15-й турРенн1 : 1Гавр
06.04.2025Франция — Лига 128-й тур0 : 2Гавр
30.03.2025Франция — Лига 127-й турГавр3 : 2
16.03.2025Франция — Лига 126-й тур4 : 2Гавр
09.03.2025Франция — Лига 125-й турГавр1 : 1
01.03.2025Франция — Лига 124-й тур3 : 4Гавр
06.04.2025Франция — Лига 128-й турРенн0 : 1
30.03.2025Франция — Лига 127-й тур0 : 3Ренн
15.03.2025Франция — Лига 126-й тур1 : 0Ренн
08.03.2025Франция — Лига 125-й турРенн1 : 4
02.03.2025Франция — Лига 124-й тур0 : 4Ренн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2874
2
Лига чемпионов
Монако2953
3
Лига чемпионов
Марсель2952
4
Квалификация Лиги чемпионов
Страсбург2849
5
Лига Европы
Лион2848
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2847
7 Лилль2847
8 Брест2843
9 Ланс2942
10 Осер2838
11 Тулуза2834
12 Ренн2832
13 Нант2830
14 Реймс2929
15 Анже2827
16
Стыковая зона
Гавр2827
17
Зона вылета
Сент-Этьен2823
18
Зона вылета
Монпелье2815

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