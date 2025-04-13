Гавр - Ренн 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 17:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
13 Апреля 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Ренн, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Ренн
Ренн
|1
|вр
|Матьё Горжелен
|7
|зщ
|Лоик Него
|97
|зщ
|Фоде Балло-Туре
|4
|зщ
|Готье Льорис
|32
|зщ
|Тимоте Пембеле
|8
|зщ
|Ясин Кехта
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|23
|пз
|Джуниор Мванга
|10
|пз
|Хосуэ Казимир
|21
|пз
|Антуан Жужу
|99
|нп
|Ахмед Хассан
|1
|вр
|Брис Самба
|97
|зщ
|Жереми Жак
|5
|зщ
|Лилиан Брассье
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|24
|пз
|Антони Руо
|38
|пз
|Джауи Сиссе
|8
|пз
|Секо Фофана
|19
|пз
|Казим Олайгбе
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|62
|нп
|Мохамед Кадер Мейте
Главные тренеры
|Дидье Дигар
|Хабиб Бей
История личных встреч
|25.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 2
|07.02.2009
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|13.09.2008
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|0 : 2
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|3 : 2
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|4 : 2
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|3 : 4
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|0 : 1
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|0 : 3
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 4
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|74
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|29
|53
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|29
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Страсбург
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Лион
|28
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|28
|47
|7
|Лилль
|28
|47
|8
|Брест
|28
|43
|9
|Ланс
|29
|42
|10
|Осер
|28
|38
|11
|Тулуза
|28
|34
|12
|Ренн
|28
|32
|13
|Нант
|28
|30
|14
|Реймс
|29
|29
|15
|Анже
|28
|27
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|28
|27
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|28
|23
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|28
|15