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Фиорентина - Парма 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 15:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
13 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 32-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Фиорентина
Парма

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Парма, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Парма
Парма
43ИспанияврДавид де Хеа
5ХорватиязщМарин Понграчич
18ИспаниязщПабло Мари
6ИталиязщЛука Раньери
2Бразилиязщ Додо
65ИталиязщФабьяно Паризи
8ИталияпзРоландо Мандрагора
32ИталияпзДанило Катальди
44ИталияпзНиколо Фаджоли
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
20ИталиянпМойзе Кин
31ЯпонияврДзион Судзуки
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
21ИталиязщАлессандро Вольякко
5АргентиназщЛаутаро Валенти
14ИталиязщЭмануэле Валери
10ИспанияпзАдриан Бернабе
16БельгияпзМандела Кейта
19ШвейцарияпзСимон Зом
98РумынияпзДеннис Ман
17ШвецияпзЯкоб Ондрейка
13ФранциянпАнж-Йоан Бонни
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
РумынияКристиан Киву
История личных встреч
17.08.2024Италия — Серия А1-й турПарма1 : 1Фиорентина
06.12.2023Кубок Италии1/8 финалаФиорентина2 : 2 4 : 1Парма
20.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиФиорентина1 : 1Парма
07.03.2021Италия - Серия А26-й турФиорентина3 : 3Парма
07.11.2020Италия - Серия А7-й турПарма0 : 0Фиорентина
05.07.2020Италия - Серия А30-й турПарма1 : 2Фиорентина
03.11.2019Италия - Серия А11-й турФиорентина1 : 1Парма
19.05.2019Италия - Серия А37-й турПарма1 : 0Фиорентина
26.12.2018Италия - Серия А18-й турФиорентина0 : 1Парма
18.05.2015Италия - Серия А36-й турФиорентина3 : 0Парма
10.04.2025Лига конференций1/4 финала. 1-й матч1 : 2Фиорентина
05.04.2025Италия — Серия А31-й тур2 : 2Фиорентина
30.03.2025Италия — Серия А30-й турФиорентина1 : 0
16.03.2025Италия — Серия А29-й турФиорентина3 : 0
13.03.2025Лига конференций1/8 финала. 2-й матчФиорентина3 : 1
05.04.2025Италия — Серия А31-й турПарма2 : 2
31.03.2025Италия — Серия А30-й тур0 : 0Парма
15.03.2025Италия — Серия А29-й тур1 : 1Парма
08.03.2025Италия — Серия А28-й турПарма2 : 2
01.03.2025Италия — Серия А27-й тур1 : 0Парма
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3168
2
Лига чемпионов
Наполи3165
3
Лига чемпионов
Аталанта3158
4
Лига чемпионов
Болонья3157
5
Лига Европы
Ювентус3156
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио3155
7 Рома3153
8 Фиорентина3152
9 Милан3251
10 Торино3140
11 Удинезе3240
12 Дженоа3138
13 Комо3133
14 Верона3131
15 Кальяри3130
16 Парма3127
17 Лечче3126
18
Зона вылета
Венеция3224
19
Зона вылета
Эмполи3124
20
Зона вылета
Монца3215

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