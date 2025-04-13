Фиорентина - Парма 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 15:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
13 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 32-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Парма, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Парма
Парма
|43
|вр
|Давид де Хеа
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|18
|зщ
|Пабло Мари
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|32
|пз
|Данило Катальди
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|21
|зщ
|Алессандро Вольякко
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|16
|пз
|Мандела Кейта
|19
|пз
|Симон Зом
|98
|пз
|Деннис Ман
|17
|пз
|Якоб Ондрейка
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Кристиан Киву
История личных встреч
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 1
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 3
|07.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 2
|03.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 1
|19.05.2019
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|26.12.2018
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|18.05.2015
|Италия - Серия А
|36-й тур
|3 : 0
|10.04.2025
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 2
|05.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|3 : 0
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|05.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|31.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|0 : 0
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|68
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|31
|65
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|31
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|31
|57
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|31
|56
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|31
|55
|7
|Рома
|31
|53
|8
|Фиорентина
|31
|52
|9
|Милан
|32
|51
|10
|Торино
|31
|40
|11
|Удинезе
|32
|40
|12
|Дженоа
|31
|38
|13
|Комо
|31
|33
|14
|Верона
|31
|31
|15
|Кальяри
|31
|30
|16
|Парма
|31
|27
|17
|Лечче
|31
|26
| 18
Зона вылета
|Венеция
|32
|24
| 19
Зона вылета
|Эмполи
|31
|24
| 20
Зона вылета
|Монца
|32
|15