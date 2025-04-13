Комо - Торино 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 18:00
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
13 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 32-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Торино, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Комо
Комо
Торино
Турин
|30
|вр
|Жан Бутез
|31
|зщ
|Мергим Войвода
|5
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|41
|зщ
|Алекс Валле
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|80
|пз
|Максанс Какере
|79
|пз
|Николас Пас
|19
|нп
|Нанитамо Иконе
|38
|нп
|Ассане Диао
|11
|нп
|Анастасиос Дувикас
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|34
|зщ
|Кристиано Бираги
|8
|пз
|Иван Илич
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|10
|пз
|Никола Влашич
|7
|нп
|Янн Карамо
|11
|нп
|Элиф Элмас
|18
|нп
|Че Адамс
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|25.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|05.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 3
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|31.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|68
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|31
|65
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|31
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|31
|57
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|31
|56
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|31
|55
|7
|Рома
|31
|53
|8
|Фиорентина
|31
|52
|9
|Милан
|32
|51
|10
|Торино
|31
|40
|11
|Удинезе
|32
|40
|12
|Дженоа
|31
|38
|13
|Комо
|31
|33
|14
|Верона
|31
|31
|15
|Кальяри
|31
|30
|16
|Парма
|31
|27
|17
|Лечче
|31
|26
| 18
Зона вылета
|Венеция
|32
|24
| 19
Зона вылета
|Эмполи
|31
|24
| 20
Зона вылета
|Монца
|32
|15