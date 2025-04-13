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Комо - Торино 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 18:00
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
13 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 32-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Комо
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Торино, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Торино
Турин
30ФранцияврЖан Бутез
31КосовозщМергим Войвода
5ИталиязщЭдоардо Гольданига
2ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
41ИспаниязщАлекс Валле
33ФранцияпзЛукаш Да Кунья
80ФранцияпзМаксанс Какере
79АргентинапзНиколас Пас
19ФранциянпНанитамо Иконе
38ИспаниянпАссане Диао
11ГрециянпАнастасиос Дувикас
32СербияврВаня Милинкович-Савич
4ПольшазщСебастьян Валюкевич
13ЧилизщГильермо Марипан
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
34ИталиязщКристиано Бираги
8СербияпзИван Илич
22ИталияпзЧезаре Казадей
10ХорватияпзНикола Влашич
7ФранциянпЯнн Карамо
11Северная МакедониянпЭлиф Элмас
18ШотландиянпЧе Адамс
Главные тренеры
ИспанияСеск Фабрегас
ИталияПаоло Ваноли
История личных встреч
25.10.2024Италия — Серия А9-й турТорино1 : 0Комо
05.04.2025Италия — Серия А31-й тур1 : 3Комо
29.03.2025Италия — Серия А30-й турКомо1 : 1
15.03.2025Италия — Серия А29-й тур2 : 1Комо
08.03.2025Италия — Серия А28-й турКомо1 : 1
02.03.2025Италия — Серия А27-й тур2 : 1Комо
06.04.2025Италия — Серия А31-й турТорино1 : 1
31.03.2025Италия — Серия А30-й тур1 : 1Торино
15.03.2025Италия — Серия А29-й турТорино1 : 0
08.03.2025Италия — Серия А28-й тур2 : 2Торино
02.03.2025Италия — Серия А27-й тур0 : 2Торино
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3168
2
Лига чемпионов
Наполи3165
3
Лига чемпионов
Аталанта3158
4
Лига чемпионов
Болонья3157
5
Лига Европы
Ювентус3156
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио3155
7 Рома3153
8 Фиорентина3152
9 Милан3251
10 Торино3140
11 Удинезе3240
12 Дженоа3138
13 Комо3133
14 Верона3131
15 Кальяри3130
16 Парма3127
17 Лечче3126
18
Зона вылета
Венеция3224
19
Зона вылета
Эмполи3124
20
Зона вылета
Монца3215

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