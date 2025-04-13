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Лацио - Рома 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 20:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
13 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 32-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Лацио
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Рома, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Рома
Рим
94ИталияврИван Проведель
77ЧерногориязщАдам Марушич
34ИспаниязщМарио Хила
25ДаниязщОливер Нильсен
3ИталиязщЛука Пеллегрини
8ФранцияпзМаттео Гендузи
6ИталияпзНиколо Ровелла
7НигерияпзФисайо Деле-Баширу
20ФранциянпЛум Чауна
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
19СенегалнпБулайе Диа
99СербияврМиле Свилар
19ТурциязщЗеки Челик
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
3Испаниязщ Анхелиньо
17ФранцияпзМану Коне
16АргентинапзЛеандро Паредес
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
56БельгиянпАлексис Салемакерс
18АргентинанпМатиас Соуле
11УкраинанпАртём Довбик
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияКлаудио Раньери
История личных встреч
05.01.2025Италия — Серия А19-й турРома2 : 0Лацио
06.04.2024Италия - Серия А31-й турРома1 : 0Лацио
10.01.2024Кубок Италии1/4 финалаЛацио1 : 0Рома
12.11.2023Италия - Серия А12-й турЛацио0 : 0Рома
19.03.2023Италия - Серия АСерия А. 27-й турЛацио1 : 0Рома
06.11.2022Италия - Серия АСерия А. 13-й турРома0 : 1Лацио
20.03.2022Италия - Серия А30-й турРома3 : 0Лацио
26.09.2021Италия - Серия А6-й турЛацио3 : 2Рома
15.05.2021Италия - Серия А37-й турРома2 : 0Лацио
15.01.2021Италия - Серия А18-й турЛацио3 : 0Рома
10.04.2025Лига Европы1/4 финала. 1-й матч2 : 0Лацио
06.04.2025Италия — Серия А31-й тур0 : 1Лацио
31.03.2025Италия — Серия А30-й турЛацио1 : 1
16.03.2025Италия — Серия А29-й тур5 : 0Лацио
13.03.2025Лига Европы1/8 финала. 2-й матчЛацио1 : 1
06.04.2025Италия — Серия А31-й турРома1 : 1
29.03.2025Италия — Серия А30-й тур0 : 1Рома
16.03.2025Италия — Серия А29-й турРома1 : 0
13.03.2025Лига Европы1/8 финала. 2-й матч3 : 1Рома
09.03.2025Италия — Серия А28-й тур0 : 1Рома
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 32-го тура Серии A: «Лацио» — «Рома». Начало римского дерби запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3168
2
Лига чемпионов
Наполи3165
3
Лига чемпионов
Аталанта3158
4
Лига чемпионов
Болонья3157
5
Лига Европы
Ювентус3156
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио3155
7 Рома3153
8 Фиорентина3152
9 Милан3251
10 Торино3140
11 Удинезе3240
12 Дженоа3138
13 Комо3133
14 Верона3131
15 Кальяри3130
16 Парма3127
17 Лечче3126
18
Зона вылета
Венеция3224
19
Зона вылета
Эмполи3124
20
Зона вылета
Монца3215

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