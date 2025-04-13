Лацио - Рома 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 20:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
13 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 32-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Рома, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Рома
Рим
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|34
|зщ
|Марио Хила
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|6
|пз
|Николо Ровелла
|7
|пз
|Фисайо Деле-Баширу
|20
|нп
|Лум Чауна
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|19
|нп
|Булайе Диа
|99
|вр
|Миле Свилар
|19
|зщ
|Зеки Челик
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|3
|зщ
|Анхелиньо
|17
|пз
|Ману Коне
|16
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|18
|нп
|Матиас Соуле
|11
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Марко Барони
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|10.01.2024
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 0
|19.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|0 : 1
|20.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|3 : 0
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 2
|15.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|15.01.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 0
|10.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|0 : 1
|31.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|5 : 0
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 32-го тура Серии A: «Лацио» — «Рома». Начало римского дерби запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|68
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|31
|65
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|31
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|31
|57
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|31
|56
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|31
|55
|7
|Рома
|31
|53
|8
|Фиорентина
|31
|52
|9
|Милан
|32
|51
|10
|Торино
|31
|40
|11
|Удинезе
|32
|40
|12
|Дженоа
|31
|38
|13
|Комо
|31
|33
|14
|Верона
|31
|31
|15
|Кальяри
|31
|30
|16
|Парма
|31
|27
|17
|Лечче
|31
|26
| 18
Зона вылета
|Венеция
|32
|24
| 19
Зона вылета
|Эмполи
|31
|24
| 20
Зона вылета
|Монца
|32
|15