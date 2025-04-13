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Штутгарт - Вердер 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 15:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
13 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Штутгарт
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Вердер, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Вердер
Бремен
33 Германия вр Александр Нюбель
20 Швейцария зщ Леонидас Стергиу
14 Швейцария зщ Лука Хакес
24 Германия зщ Юлиан Хабот
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
16 Турция пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
18 Германия нп Джейми Левелинг
27 Германия нп Крис Фюрих
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
11 Германия нп Ник Вольтемаде
1 Германия вр Михаэль Цеттерер
4 Германия зщ Никлас Штарк
32 Австрия зщ Марко Фридль
5 Германия зщ Амос Пипер
8 Германия зщ Митчелл-Элия Вайзер
27 Германия зщ Феликс Агу
6 Дания пз Йенс Стаге
14 Бельгия пз Сенне Линен
20 Австрия пз Романо Шмид
15 Шотландия нп Оливер Бёрк
7 Германия нп Марвин Дукш
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Германия Оле Вернер
История личных встреч
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур Вердер2 : 2Штутгарт
21.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Вердер2 : 1Штутгарт
02.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур Штутгарт2 : 0Вердер
05.02.2023 Германия - Бундеслига 19-й тур Штутгарт0 : 2Вердер
13.08.2022 Германия - Бундеслига 2-й тур Вердер2 : 2Штутгарт
04.04.2021 Германия - Бундеслига 27-й тур Штутгарт1 : 0Вердер
06.12.2020 Германия - Бундеслига 10-й тур Вердер1 : 2Штутгарт
22.02.2019 Германия - Бундеслига 23-й тур Вердер1 : 1Штутгарт
29.09.2018 Германия - Бундеслига 6-й тур Штутгарт2 : 1Вердер
21.04.2018 Германия - Бундеслига 31-й тур Штутгарт2 : 0Вердер
05.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур 0 : 4Штутгарт
02.04.2025 Кубок Германии 1/2 финала Штутгарт3 : 1
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур 1 : 0Штутгарт
16.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур Штутгарт3 : 4
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 2 : 2Штутгарт
05.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур Вердер2 : 0
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур 0 : 3Вердер
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур Вердер2 : 4
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 0 : 2Вердер
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Вердер1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2868
2
Лига чемпионов
Байер2963
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2848
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2948
5
Лига Европы
Майнц2946
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2945
7 Боруссия М2944
8 Аугсбург2942
9 Боруссия Д2841
10 Штутгарт2840
11 Вердер2839
12 Вольфсбург2938
13 Унион2934
14 Хоффенхайм2930
15 Санкт-Паули2929
16
Стыковая зона
Хайденхайм2822
17
Зона вылета
Бохум2920
18
Зона вылета
Хольштайн2918

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