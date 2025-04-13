Штутгарт - Вердер 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 15:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
13 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Вердер, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Вердер
Бремен
|33
|вр
|Александр Нюбель
|20
|зщ
|Леонидас Стергиу
|14
|зщ
|Лука Хакес
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|27
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|32
|зщ
|Марко Фридль
|5
|зщ
|Амос Пипер
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|27
|зщ
|Феликс Агу
|6
|пз
|Йенс Стаге
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|15
|нп
|Оливер Бёрк
|7
|нп
|Марвин Дукш
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Оле Вернер
История личных встреч
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|05.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 2
|13.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|04.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|06.12.2020
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|22.02.2019
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|29.09.2018
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|21.04.2018
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|0 : 4
|02.04.2025
|Кубок Германии
|1/2 финала
|3 : 1
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|3 : 4
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 2
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|2 : 0
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 4
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 2
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|68
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|29
|63
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|28
|48
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|29
|48
| 5
Лига Европы
|Майнц
|29
|46
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|29
|45
|7
|Боруссия М
|29
|44
|8
|Аугсбург
|29
|42
|9
|Боруссия Д
|28
|41
|10
|Штутгарт
|28
|40
|11
|Вердер
|28
|39
|12
|Вольфсбург
|29
|38
|13
|Унион
|29
|34
|14
|Хоффенхайм
|29
|30
|15
|Санкт-Паули
|29
|29
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|28
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|29
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|29
|18