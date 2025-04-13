Минск - Молодечно 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 12:15
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
13 Апреля 2025 года в 13:15 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Молодечно, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минск
Минск
Молодечно
Молодечно
История личных встреч
|21.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1 ДВ
|06.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 1
|13.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 2
|01.12.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|4 : 0
|23.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|0 : 1
|05.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|28.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|4 : 1
|15.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|3 : 0
|18.06.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 2
|21.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Макслайн
|4
|10
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|3
|7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|4
|6
|4
|Неман
|3
|6
|5
|Торпедо-БелАЗ
|4
|6
|6
|БАТЭ
|3
|6
|7
|Витебск
|4
|4
|8
|Минск
|3
|4
|9
|Нафтан
|4
|4
|10
|Динамо Мн
|2
|4
|11
|Слуцк
|4
|4
|12
|Гомель
|3
|4
|13
|Арсенал
|4
|3
| 14
Стыковая зона
|Динамо-Брест
|3
|2
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|3
|0