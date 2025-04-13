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Минск - Молодечно 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 12:15
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
13 Апреля 2025 года в 13:15 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 4-й тур
Минск
Молодечно

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Молодечно, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Молодечно
Молодечно
История личных встреч
21.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала Молодечно0 : 1 ДВМинск
06.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур 1 : 1Минск
29.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Минск2 : 1
13.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Минск1 : 2
01.12.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур 4 : 0Минск
23.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Минск0 : 1
05.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Молодечно0 : 1
28.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур 4 : 1Молодечно
15.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур 3 : 0Молодечно
18.06.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала Молодечно0 : 2
21.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала Молодечно0 : 1 ДВМинск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн410
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь37
3
Квалификация Лиги конференций
Ислочь46
4 Неман36
5 Торпедо-БелАЗ46
6 БАТЭ36
7 Витебск44
8 Минск34
9 Нафтан44
10 Динамо Мн24
11 Слуцк44
12 Гомель34
13 Арсенал43
14
Стыковая зона
Динамо-Брест32
15
Зона вылета
Сморгонь31
16
Зона вылета
Молодечно30

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