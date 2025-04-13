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Славия-Мозырь - Динамо Мн 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 14:10
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
13 Апреля 2025 года в 15:10 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 4-й тур
Славия-Мозырь
Динамо Мн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Динамо Мн, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 15:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Динамо Мн2 : 0Славия-Мозырь
26.05.2024 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Славия-Мозырь1 : 1Динамо Мн
13.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо Мн2 : 2Славия-Мозырь
02.04.2023 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Славия-Мозырь0 : 2Динамо Мн
21.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Динамо Мн0 : 0Славия-Мозырь
09.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Славия-Мозырь1 : 2Динамо Мн
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Славия-Мозырь0 : 0Динамо Мн
04.07.2021 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Динамо Мн4 : 0Славия-Мозырь
08.11.2020 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Славия-Мозырь0 : 1Динамо Мн
13.06.2020 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Динамо Мн1 : 0Славия-Мозырь
06.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур 0 : 1Славия-Мозырь
28.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Славия-Мозырь4 : 1
14.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур 2 : 2Славия-Мозырь
01.12.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур Славия-Мозырь0 : 2
24.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур 0 : 0Славия-Мозырь
30.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур 0 : 0Динамо Мн
16.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Динамо Мн1 : 0
01.03.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо Мн0 : 2
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 4 : 0Динамо Мн
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Динамо Мн2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн410
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь37
3
Квалификация Лиги конференций
Ислочь46
4 Неман36
5 Торпедо-БелАЗ46
6 БАТЭ36
7 Витебск44
8 Минск34
9 Нафтан44
10 Динамо Мн24
11 Слуцк44
12 Гомель34
13 Арсенал43
14
Стыковая зона
Динамо-Брест32
15
Зона вылета
Сморгонь31
16
Зона вылета
Молодечно30

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