Падерборн 07 - Фортуна 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 13:30
Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
13 Апреля 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 29-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Фортуна, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|09.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|4 : 3
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|03.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|4 : 1
|22.07.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 1
|12.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|02.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|24.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|04.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|16.05.2020
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 0
|04.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|29.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|26-й тур
|5 : 3
|09.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|02.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 0
|05.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 0
|29.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|15.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|4 : 1
|28.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|29
|52
| 2
Повышение
|Кёльн
|29
|51
| 3
Плей-офф за повышение
|Эльверсберг
|29
|47
|4
|Магдебург
|29
|46
|5
|Кайзерслаутерн
|28
|46
|6
|Падерборн 07
|28
|45
|7
|Фортуна
|28
|44
|8
|Ганновер-96
|29
|43
|9
|Нюрнберг
|28
|41
|10
|Карлсруэ
|28
|40
|11
|Шальке-04
|28
|37
|12
|Герта
|29
|36
|13
|Дармштадт 98
|29
|35
|14
|Гройтер Фюрт
|29
|35
|15
|Айнтрахт Б
|29
|30
| 16
Стыковая зона
|Пройссен Мюнстер
|28
|27
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Ян
|28
|19