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Падерборн 07 - Фортуна 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 13:30
Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
13 Апреля 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 29-й тур
Падерборн 07
Фортуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Фортуна, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Фортуна1 : 1Падерборн 07
04.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Падерборн 074 : 3Фортуна
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Фортуна1 : 2Падерборн 07
03.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Падерборн 074 : 1Фортуна
22.07.2022 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Фортуна2 : 1Падерборн 07
12.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Падерборн 071 : 1Фортуна
02.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Фортуна2 : 3Падерборн 07
24.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Падерборн 072 : 1Фортуна
04.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Фортуна2 : 1Падерборн 07
16.05.2020 Германия - Бундеслига 26-й тур Фортуна0 : 0Падерборн 07
04.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 28-й тур 3 : 2Падерборн 07
29.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур Падерборн 071 : 2
15.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур Падерборн 075 : 3
09.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 0 : 0Падерборн 07
02.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Падерборн 072 : 0
05.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 28-й тур Фортуна1 : 0
29.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур 3 : 1Фортуна
15.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур Фортуна1 : 0
08.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 4 : 1Фортуна
28.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Фортуна1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2952
2
Повышение
Кёльн2951
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг2947
4 Магдебург2946
5 Кайзерслаутерн2846
6 Падерборн 072845
7 Фортуна2844
8 Ганновер-962943
9 Нюрнберг2841
10 Карлсруэ2840
11 Шальке-042837
12 Герта2936
13 Дармштадт 982935
14 Гройтер Фюрт2935
15 Айнтрахт Б2930
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер2827
17
Зона вылета
Ульм 18462926
18
Зона вылета
Ян2819

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