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Пройссен Мюнстер - Карлсруэ 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 13:30
Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
13 Апреля 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 29-й тур
Пройссен Мюнстер
Карлсруэ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Карлсруэ, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Карлсруэ
Карлсруэ
Главные тренеры
Германия Саша Хильдман
История личных встреч
10.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Карлсруэ1 : 1Пройссен Мюнстер
05.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 28-й тур 1 : 0Пройссен Мюнстер
30.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур Пройссен Мюнстер1 : 1
15.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур 0 : 1Пройссен Мюнстер
09.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур Пройссен Мюнстер0 : 1
28.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур 1 : 0Пройссен Мюнстер
04.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 28-й тур Карлсруэ1 : 0
29.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур 3 : 1Карлсруэ
16.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур Карлсруэ0 : 0
07.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 3 : 0Карлсруэ
01.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Карлсруэ1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2952
2
Повышение
Кёльн2951
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг2947
4 Магдебург2946
5 Кайзерслаутерн2846
6 Падерборн 072845
7 Фортуна2844
8 Ганновер-962943
9 Нюрнберг2841
10 Карлсруэ2840
11 Шальке-042837
12 Герта2936
13 Дармштадт 982935
14 Гройтер Фюрт2935
15 Айнтрахт Б2930
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер2827
17
Зона вылета
Ульм 18462926
18
Зона вылета
Ян2819

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