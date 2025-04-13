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Мотор - Лех П 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 17:30
Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
13 Апреля 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 28-й тур
Мотор
Лех П

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мотор - Лех П, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мотор
Люблин
Лех П
Познань
История личных встреч
05.10.2024 Польша — Экстракласса 11-й тур Лех П1 : 2Мотор
05.04.2025 Польша — Экстракласса 27-й тур 1 : 1Мотор
30.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур Мотор4 : 1
15.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур 4 : 0Мотор
10.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур Мотор3 : 3
02.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур 0 : 1Мотор
05.04.2025 Польша — Экстракласса 27-й тур Лех П2 : 0
29.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур 3 : 1Лех П
16.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур 2 : 1Лех П
08.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур Лех П3 : 1
01.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур 0 : 3Лех П
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ракув2756
2
Квалификация Лиги конференций
Лех П2753
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2752
4 Погонь2747
5 Легия2744
6 Краковия2842
7 Гурник З2840
8 Мотор2740
9 ГКС Катовице2839
10 Корона2836
11 Видзев2836
12 Пяст2734
13 Радомяк2734
14 Заглембе Л2829
15 Пуща2826
16
Зона вылета
Шлёнск2825
17
Зона вылета
Сталь2724
18
Зона вылета
Лехия2724

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