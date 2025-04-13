Мотор - Лех П 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 17:30
Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
13 Апреля 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мотор - Лех П, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мотор
Люблин
Лех П
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История личных встреч
|05.10.2024
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|1 : 2
|05.04.2025
|Польша — Экстракласса
|27-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|4 : 1
|15.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|4 : 0
|10.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|3 : 3
|02.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|0 : 1
|05.04.2025
|Польша — Экстракласса
|27-й тур
|2 : 0
|29.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|3 : 1
|16.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|3 : 1
|01.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Ракув
|27
|56
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Лех П
|27
|53
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|27
|52
|4
|Погонь
|27
|47
|5
|Легия
|27
|44
|6
|Краковия
|28
|42
|7
|Гурник З
|28
|40
|8
|Мотор
|27
|40
|9
|ГКС Катовице
|28
|39
|10
|Корона
|28
|36
|11
|Видзев
|28
|36
|12
|Пяст
|27
|34
|13
|Радомяк
|27
|34
|14
|Заглембе Л
|28
|29
|15
|Пуща
|28
|26
| 16
Зона вылета
|Шлёнск
|28
|25
| 17
Зона вылета
|Сталь
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Лехия
|27
|24