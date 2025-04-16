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Ньюкасл Юнайтед - Кристал Пэлас 16 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-04-2025 20:30
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), 52 197 зрителей (99% при вместимости 52 758)
16 Апреля 2025 года в 21:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Окончен
5 : 0
Кристал Пэлас

  • 14'
    1:0
    Джейкоб Мёрфи
  • 38'
    2:0
    Марк Гехи
  • 2
    45+2'
    3:0
    Харви Барнс
    45+8'
    4:0
    Фабиан Шер
  • 58'
    5:0
    Александер Исак
  • 60'
    Дэн Бёрн
  • 67'
    Бруно Гимарайнс
0'
45'
90'
  • 36'
    Эберечи Эзе
  • 51'
    Уилл Хьюз
  • 60'
    Хефферсон Лерма
  • 78'
    Даниэль Муньос
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 16 Апреля 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кристал Пэлас
Лондон
22АнглияврНик Поуп
2АнглиязщКиран Триппьер
79'
5ШвейцариязщФабиан Шер
33АнглиязщДэн Бёрн
21АнглиязщТино Ливраменто
39БразилияпзБруно Гимарайнс
72'
8ИталияпзСандро Тонали
7Бразилияпз Жоэлинтон
62'
23АнглиянпДжейкоб Мёрфи
62'
14ШвециянпАлександер Исак
72'
11АнглиянпХарви Барнс
28АнглияпзДжо Уиллок
62'
10АнглиянпЭнтони Гордон
62'
36АнглияпзШон Лонгстафф
72'
9АнглиянпКаллум Уилсон
72'
17ШвециязщЭмиль Крафт
79'
1АнглияврДин Хендерсон
26СШАзщКрис Ричардс
5ФранциязщМаксанс Лакруа
12КолумбиязщДаниэль Муньос
3АнглиязщТайрик Митчелл
6АнглиязщМарк Гехи
8КолумбияпзХефферсон Лерма
85'
10АнглияпзЭберечи Эзе
57'
19АнглияпзУилл Хьюз
57'
7СенегалнпИсмаила Сарр
76'
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
56'
9АнглиянпЭдди Нкетиа
56'
20АнглияпзАдам Уортон
57'
18ЯпонияпзДаити Камада
57'
21АнглияпзРомен Эсс
76'
55Северная ИрландияпзДжастин Девенни
85'
Запасные
1СловакияврМартин Дубравка
13АнглиязщМэтт Тарджетт
67АнглияпзЛьюис Майли
18ДаниянпУильям Осула
30СШАврМэтт Тёрнер
17АнглиязщНатаниэл Клайн
25АнглиязщБен Чилуэлл
11БразилияпзМатеус Франса
Главные тренеры
АнглияЭдди Хау
АвстрияОливер Гласнер
История личных встреч
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Кристал Пэлас1 : 1Ньюкасл Юнайтед
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Кристал Пэлас2 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0Кристал Пэлас
21.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Кристал Пэлас0 : 0Ньюкасл Юнайтед
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Ньюкасл Юнайтед0 : 0 3 : 2Кристал Пэлас
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Кристал Пэлас
20.04.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
23.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Кристал Пэлас1 : 1Ньюкасл Юнайтед
02.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Кристал Пэлас
27.11.2020 Англия - Премьер-лига 10-й тур Кристал Пэлас0 : 2Ньюкасл Юнайтед
13.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1
07.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур 0 : 3Ньюкасл Юнайтед
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1
16.03.2025 Англия — Кубок лиги Финал 1 : 2Ньюкасл Юнайтед
10.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 0 : 1Ньюкасл Юнайтед
12.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур 5 : 2Кристал Пэлас
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Кристал Пэлас2 : 1
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 1 : 1Кристал Пэлас
29.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала 0 : 3Кристал Пэлас
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Кристал Пэлас1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3276
2
Лига чемпионов
Арсенал3263
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед3259
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3257
5
Лига чемпионов
Манчестер Сити3255
6
Лига Европы
Челси3254
7
Квалификация Лиги конференций
Астон Вилла3254
8 Борнмут3248
9 Фулхэм3248
10 Брайтон энд Хоув Альбион3248
11 Брентфорд3243
12 Кристал Пэлас3243
13 Эвертон3238
14 Манчестер Юнайтед3238
15 Тоттенхэм Хотспур3237
16 Вулверхэмптон3235
17 Вест Хэм Юнайтед3235
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3221
19
Зона вылета
Лестер Сити3218
20
Зона вылета
Саутгемптон3210

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