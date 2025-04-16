Ньюкасл Юнайтед - Кристал Пэлас 16 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-04-2025 20:30
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), 52 197 зрителей (99% при вместимости 52 758)
16 Апреля 2025 года в 21:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Окончен
5 : 0
- 14'1:0Джейкоб Мёрфи
- 38'2:0Марк Гехи
- 245+2'3:0Харви Барнс45+8'4:0Фабиан Шер
- 58'5:0Александер Исак
- 60'Дэн Бёрн
- 67'Бруно Гимарайнс
0'
45'
90'
- 36'Эберечи Эзе
- 51'Уилл Хьюз
- 60'Хефферсон Лерма
- 78'Даниэль Муньос
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 16 Апреля 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кристал Пэлас
Лондон
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
79'
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
72'
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
62'
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
62'
|14
|нп
|Александер Исак
72'
|11
|нп
|Харви Барнс
|28
|пз
|Джо Уиллок
62'
|10
|нп
|Энтони Гордон
62'
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
72'
|9
|нп
|Каллум Уилсон
72'
|17
|зщ
|Эмиль Крафт
79'
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|6
|зщ
|Марк Гехи
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
85'
|10
|пз
|Эберечи Эзе
57'
|19
|пз
|Уилл Хьюз
57'
|7
|нп
|Исмаила Сарр
76'
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
56'
|9
|нп
|Эдди Нкетиа
56'
|20
|пз
|Адам Уортон
57'
|18
|пз
|Даити Камада
57'
|21
|пз
|Ромен Эсс
76'
|55
|пз
|Джастин Девенни
85'
Запасные
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|13
|зщ
|Мэтт Тарджетт
|67
|пз
|Льюис Майли
|18
|нп
|Уильям Осула
|30
|вр
|Мэтт Тёрнер
|17
|зщ
|Натаниэл Клайн
|25
|зщ
|Бен Чилуэлл
|11
|пз
|Матеус Франса
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 0
|21.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 0 3 : 2
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|23.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|02.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|27.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|13.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|4 : 1
|07.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 3
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Англия — Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|10.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|12.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|5 : 2
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 3
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|76
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|63
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|59
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|32
|57
| 5
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|55
| 6
Лига Европы
|Челси
|32
|54
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Астон Вилла
|32
|54
|8
|Борнмут
|32
|48
|9
|Фулхэм
|32
|48
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|48
|11
|Брентфорд
|32
|43
|12
|Кристал Пэлас
|32
|43
|13
|Эвертон
|32
|38
|14
|Манчестер Юнайтед
|32
|38
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|37
|16
|Вулверхэмптон
|32
|35
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|35
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|32
|21
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|32
|10