Ягеллония - Бетис 17 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 17-04-2025 18:45
Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
17 Апреля 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Окончен
1 : 1
- 44'Хесус Имас
- 81'1:1Дарко Чурлинов
- 82'Дарко Чурлинов
- 90+3'Томаш Силва
0'
45'
90'
- 39'Антони
- 65'Юссуф Сабали
- 78'0:1Седрик Бакамбу
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Бетис, которое состоится 17 Апреля 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ягеллония
Белосток, Польша
Бетис
Севилья, Испания
|50
|вр
|Славомир Абрамович
|72
|зщ
|Матеуш Скшипчак
|23
|зщ
|Энсо Эбосс
|44
|зщ
|Жоан Моутинью
|15
|пз
|Норберт Войтушек
|14
|пз
|Ярослав Кубицки
71'
|6
|пз
|Тарас Романчук
|11
|пз
|Хесус Имас
|21
|пз
|Дарко Чурлинов
89'
|99
|пз
|Кристоффер Хансен
79'
|10
|нп
|Афимику Пулулу
79'
|82
|зщ
|Томаш Силва
71'
|80
|нп
|Оскар Петушевски
79'
|9
|нп
|Ламин Диаби-Фадига
79'
|20
|нп
|Мики Вильяр
89'
|25
|вр
|Франсиско Вьейтес
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|5
|зщ
|Марк Бартра
|6
|зщ
|Натан
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
25'
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|7
|пз
|Антони
81'
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
81'
|18
|пз
|Пабло Форнальс
71'
|36
|нп
|Хесус Родригес
71'
|11
|нп
|Седрик Бакамбу
|15
|зщ
|Ромен Перро
25'
|4
|пз
|Джонни Кардозо
71'
|24
|нп
|Айтор Руибаль
71'
|22
|пз
|Иско
81'
|10
|пз
|Эз Абде
81'
Запасные
|1
|вр
|Максимилиан Стриек
|3
|зщ
|Душан Стойинович
|5
|зщ
|Цезарий Полак
|13
|вр
|Адриан
|30
|вр
|Херман Гарсия
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|32
|зщ
|Нобель Менди
|46
|пз
|Матео Флорес
|52
|нп
|Пабло Гарсия
Главные тренеры
|Адриан Семенец
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|10.04.2025
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|13.04.2025
|Польша — Экстракласса
|28-й тур
|0 : 1
|10.04.2025
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|06.04.2025
|Польша — Экстракласса
|27-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|2 : 1
|13.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|1 : 2
|10.04.2025
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| ТСЦ
Ягеллония
|1 : 3
|3 : 1
| Викингур Р
Панатинаикос
|2 : 1
|2 : 0
| Мольде
Шэмрок Роверс
|0 : 1
|0 : 1 4 : 5
| Целе
АПОЭЛ
|2 : 2
|0 : 2
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Олимпия Л
|1 : 0
|0 : 0
| Омония
Пафос
|1 : 1
|2 : 1
| Гент
Бетис
|0 : 3
|0 : 1
| Копенгаген
Хайденхайм
|1 : 2
|1 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Фиорентина
|3 : 2
|3 : 1
| Бетис
Витория Гимарайнш
|2 : 2
|0 : 4
| Мольде
Легия
|3 : 2
|2 : 0 ДВ
| Копенгаген
Челси
|1 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Серкль Брюгге
|3 : 0
|2 : 0
| Целе
Лугано
|1 : 0
|5 : 4 1 : 3
| Пафос
Юргорден
|1 : 0
|3 : 0
| Борац Б-Л
Рапид В
|1 : 1
|2 : 1 ДВ
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Легия
Челси
|0 : 3
|17.04
| Юргорден
Рапид В
|0 : 1
|17.04
|Команда
|1
|2
| Целе
Фиорентина
|1 : 2
|2 : 2
| Бетис
Ягеллония
|2 : 0
|1 : 1
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| Бетис
Фиорентина
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|28.05