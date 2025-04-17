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Ягеллония - Бетис 17 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 17-04-2025 18:45
Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
17 Апреля 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Ягеллония
Окончен
1 : 1
Бетис

  • 44'
    Хесус Имас
  • 81'
    1:1
    Дарко Чурлинов
  • 82'
    Дарко Чурлинов
  • 90+3'
    Томаш Силва
0'
45'
90'
  • 39'
    Антони
  • 65'
    Юссуф Сабали
  • 78'
    0:1
    Седрик Бакамбу
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Бетис, которое состоится 17 Апреля 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ягеллония
Белосток, Польша
Бетис
Севилья, Испания
50ПольшаврСлавомир Абрамович
72ПольшазщМатеуш Скшипчак
23КамерунзщЭнсо Эбосс
44ПортугалиязщЖоан Моутинью
15ПольшапзНорберт Войтушек
14ПольшапзЯрослав Кубицки
71'
6ПольшапзТарас Романчук
11ИспанияпзХесус Имас
21Северная МакедонияпзДарко Чурлинов
89'
99НорвегияпзКристоффер Хансен
79'
10АнголанпАфимику Пулулу
79'
82ПортугалиязщТомаш Силва
71'
80ПольшанпОскар Петушевски
79'
9ФранциянпЛамин Диаби-Фадига
79'
20ИспаниянпМики Вильяр
89'
25ИспанияврФрансиско Вьейтес
23СенегалзщЮссуф Сабали
5ИспаниязщМарк Бартра
6Бразилиязщ Натан
12ШвейцариязщРикардо Родригес
25'
16ИспанияпзСерхи Альтмира
7Бразилияпз Антони
81'
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
81'
18ИспанияпзПабло Форнальс
71'
36ИспаниянпХесус Родригес
71'
11ДР КонгонпСедрик Бакамбу
15ФранциязщРомен Перро
25'
4СШАпзДжонни Кардозо
71'
24ИспаниянпАйтор Руибаль
71'
22Испанияпз Иско
81'
10МароккопзЭз Абде
81'
Запасные
1ПольшаврМаксимилиан Стриек
3СловениязщДушан Стойинович
5ПольшазщЦезарий Полак
13Испаниявр Адриан
30ИспанияврХерман Гарсия
2ИспаниязщЭктор Бельерин
32СенегалзщНобель Менди
46ИспанияпзМатео Флорес
52ИспаниянпПабло Гарсия
Главные тренеры
ПольшаАдриан Семенец
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
10.04.2025 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч Бетис2 : 0Ягеллония
13.04.2025 Польша — Экстракласса 28-й тур 0 : 1Ягеллония
10.04.2025 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч Бетис2 : 0Ягеллония
06.04.2025 Польша — Экстракласса 27-й тур Ягеллония1 : 1
29.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур 1 : 0Ягеллония
16.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Ягеллония2 : 1
13.04.2025 Испания — Примера 31-й тур Бетис1 : 2
10.04.2025 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч Бетис2 : 0Ягеллония
05.04.2025 Испания — Примера 30-й тур 1 : 1Бетис
30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур Бетис2 : 1
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур 2 : 3Бетис
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
ТСЦ
Ягеллония
1 : 3 3 : 1
Викингур Р
Панатинаикос
2 : 1 2 : 0
Мольде
Шэмрок Роверс
0 : 1 0 : 1 4 : 5
Целе
АПОЭЛ
2 : 2 0 : 2
Команда12
Борац Б-Л
Олимпия Л
1 : 0 0 : 0
Омония
Пафос
1 : 1 2 : 1
Гент
Бетис
0 : 3 0 : 1
Копенгаген
Хайденхайм
1 : 2 1 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Панатинаикос
Фиорентина
3 : 2 3 : 1
Бетис
Витория Гимарайнш
2 : 2 0 : 4
Мольде
Легия
3 : 2 2 : 0 ДВ
Копенгаген
Челси
1 : 2 1 : 0
Команда12
Ягеллония
Серкль Брюгге
3 : 0 2 : 0
Целе
Лугано
1 : 0 5 : 4 1 : 3
Пафос
Юргорден
1 : 0 3 : 0
Борац Б-Л
Рапид В
1 : 1 2 : 1 ДВ
1/4 финала
Команда12
Легия
Челси
0 : 3 17.04
Юргорден
Рапид В
0 : 1 17.04
Команда12
Целе
Фиорентина
1 : 2 2 : 2
Бетис
Ягеллония
2 : 0 1 : 1
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
01.0508.05
Команда12
Бетис
Фиорентина
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
28.05

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