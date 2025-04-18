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Ренн - Нант 18 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-04-2025 20:45
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
18 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Ренн
Нант

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Нант, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Нант
Нант
1 Франция вр Брис Самба
97 Франция зщ Жереми Жак
5 Франция зщ Лилиан Брассье
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
3 Франция зщ Адриен Трюффер
24 Франция пз Антони Руо
6 Нидерланды пз Азор Матусива
38 Франция пз Джауи Сиссе
8 Кот-д'Ивуар пз Секо Фофана
11 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
9 Франция нп Арно Калимуэндо
16 Португалия вр Антони Лопеш
98 Франция зщ Кельвен Амьен-Аду
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
4 Франция зщ Николя Паллуа
3 Франция зщ Николя Козза
66 Франция пз Луи Леру
6 Бразилия пз Дуглас
8 Франция пз Йоанн Лепенан
27 Нигерия пз Мозес Саймон
39 Франция нп Маттис Аблин
31 Египет нп Мостафа Мохамед
Главные тренеры
Сенегал Хабиб Бей
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
08.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Нант1 : 0Ренн
20.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Нант0 : 3Ренн
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Ренн3 : 1Нант
26.02.2023 Франция - Лига 1 25-й тур Нант0 : 1Ренн
09.10.2022 Франция - Лига 1 10-й тур Ренн3 : 0Нант
11.05.2022 Франция - Лига 1 36-й тур Нант2 : 1Ренн
22.08.2021 Франция - Лига 1 3-й тур Ренн1 : 0Нант
11.04.2021 Франция - Лига 1 32-й тур Ренн1 : 0Нант
06.01.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Нант0 : 0Ренн
31.01.2020 Франция - Лига 1 22-й тур Ренн3 : 2Нант
13.04.2025 Франция — Лига 1 29-й тур 1 : 5Ренн
06.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур Ренн0 : 1
30.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур 0 : 3Ренн
15.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур 1 : 0Ренн
08.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Ренн1 : 4
04.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур 1 : 2Нант
30.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур 3 : 2Нант
15.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур Нант1 : 0
09.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Нант0 : 1
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур 2 : 0Нант
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2874
2
Лига чемпионов
Монако2953
3
Лига чемпионов
Марсель2952
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лион2951
5
Лига Европы
Лилль2950
6
Квалификация Лиги конференций
Страсбург2950
7 Ницца2948
8 Брест2944
9 Ланс2942
10 Осер2938
11 Ренн2935
12 Тулуза2934
13 Нант2830
14 Анже2930
15 Реймс2929
16
Стыковая зона
Гавр2927
17
Зона вылета
Сент-Этьен2924
18
Зона вылета
Монпелье2915

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