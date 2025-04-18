Ренн - Нант 18 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 18-04-2025 20:45
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
18 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Нант, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Нант
Нант
|1
|вр
|Брис Самба
|97
|зщ
|Жереми Жак
|5
|зщ
|Лилиан Брассье
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|24
|пз
|Антони Руо
|6
|пз
|Азор Матусива
|38
|пз
|Джауи Сиссе
|8
|пз
|Секо Фофана
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|16
|вр
|Антони Лопеш
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|3
|зщ
|Николя Козза
|66
|пз
|Луи Леру
|6
|пз
|Дуглас
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|27
|пз
|Мозес Саймон
|39
|нп
|Маттис Аблин
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
Главные тренеры
|Хабиб Бей
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 3
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|26.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|09.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|11.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|22.08.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|11.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 0
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|31.01.2020
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 2
|13.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|1 : 5
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|0 : 1
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|0 : 3
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 4
|04.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|1 : 2
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|3 : 2
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|74
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|29
|53
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|29
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лион
|29
|51
| 5
Лига Европы
|Лилль
|29
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|29
|50
|7
|Ницца
|29
|48
|8
|Брест
|29
|44
|9
|Ланс
|29
|42
|10
|Осер
|29
|38
|11
|Ренн
|29
|35
|12
|Тулуза
|29
|34
|13
|Нант
|28
|30
|14
|Анже
|29
|30
|15
|Реймс
|29
|29
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|29
|27
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|29
|24
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|29
|15