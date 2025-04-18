Фаренсе - Боавишта 18 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 18-04-2025 16:30
Стадион: Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 12000
18 Апреля 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 30-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Боавишта, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Луиш (Фару, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
Боавишта
Порту
История личных встреч
|08.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|05.04.2024
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 3
|21.03.2021
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 1
|08.11.2020
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|3 : 1
|13.04.2025
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|07.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 0
|02.04.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|3 : 2
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|2 : 2
|12.04.2025
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|07.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 2
|01.04.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 3
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|29
|69
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|29
|69
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|29
|60
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|29
|59
|5
|Витория Гимарайнш
|29
|48
|6
|Санта-Клара
|29
|46
|7
|Фамаликан
|29
|43
|8
|Каза Пия
|29
|40
|9
|Эшторил
|29
|39
|10
|Морейренсе
|29
|35
|11
|Риу Аве
|29
|32
|12
|Насьонал
|29
|32
|13
|Арока
|29
|30
|14
|Жил Висенте
|29
|26
|15
|Эштрела
|29
|26
| 16
Стыковая зона
|АВС
|29
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|29
|21
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|29
|18