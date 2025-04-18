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Фаренсе - Боавишта 18 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-04-2025 16:30
Стадион: Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 12000
18 Апреля 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 30-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Фаренсе
Боавишта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Боавишта, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Луиш (Фару, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Боавишта
Порту
История личных встреч
08.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Боавишта1 : 1Фаренсе
05.04.2024 Португалия — Примейра 28-й тур Фаренсе2 : 0Боавишта
12.11.2023 Португалия — Примейра 11-й тур Боавишта1 : 3Фаренсе
21.03.2021 Португалия - Примейра 24-й тур Боавишта0 : 1Фаренсе
08.11.2020 Португалия - Примейра 7-й тур Фаренсе3 : 1Боавишта
13.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур 0 : 1Фаренсе
07.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур Фаренсе0 : 0
02.04.2025 Португалия — Примейра 27-й тур 3 : 2Фаренсе
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Фаренсе0 : 1
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 2 : 2Фаренсе
12.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур Боавишта0 : 1
07.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур 0 : 2Боавишта
01.04.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Боавишта1 : 3
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур 1 : 0Боавишта
09.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Боавишта1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2969
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2969
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2960
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2959
5 Витория Гимарайнш2948
6 Санта-Клара2946
7 Фамаликан2943
8 Каза Пия2940
9 Эшторил2939
10 Морейренсе2935
11 Риу Аве2932
12 Насьонал2932
13 Арока2930
14 Жил Висенте2926
15 Эштрела2926
16
Стыковая зона
АВС2923
17
Зона вылета
Фаренсе2921
18
Зона вылета
Боавишта2918

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